台劇《黑白原來是真的》《黑盒子》《看看你有多愛我》熱播中！霍建華翻拍阿部寬角色《他為什麼依然單身》必看！Apple TV+ 《萬中選一》好評推薦｜追劇報報
本週好劇，葛兆恩與紀成澔「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱度報表！新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！話題影集《黑盒子》迎來最高潮的精彩完結篇。霍建華翻拍阿部寬經典日劇角色的《他為什麼依然單身》必看！美劇《萬中選一》被推爆不看嗎？本週追劇報報好劇推薦一起看！
本週「追劇報報」推薦
台劇《黑白原來是真的》：熱播中（11月24日大結局
台劇《黑盒子》：熱播中
台劇《看看你有多愛我》：全劇熱播中
陸劇《他為什麼依然單身》：新開播
美劇《萬中選一》：熱播中
日劇《武士生死鬥》：全劇熱播中
《黑白原來是真的》
👀線上看：YouTube、YOUKU優酷國際版
曾以高人氣BL劇攜手演出情侶檔、圈粉無數的葛兆恩與紀成澔，「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱播無法檔！劇情聚焦在全方位藝人『黑衍』與唱跳歌手『白行』之間的情感糾葛，因為是台灣BL劇史上首組正式二搭的黃金組合，此等佳績也為台灣BL劇寫下紀錄。
👉延伸閱讀》BL直式影集《黑白原來是真的》20天破300萬觀看
《黑盒子》
👀線上看：LINE TV、Netflix
話題影集《黑盒子》播出第四單元《黑白盒子》、迎來最高潮的精彩完結篇。由李李仁、莫允雯領銜主演，故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為慾望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。 啓漢（李李仁 飾）原是人生勝利組，卻因一次貪念導致投資失利、家庭破裂，最終逃離家中、在街頭流浪。直到他遇見神秘面具人，並以「未來」交換黑盒子後，發現「今天」會無限重複，而黑盒子裡的時間卻會持續向前推進，財富也因此累積。然而因黑盒子的詛咒，啓漢永遠無法跨過今天，無法與失散多年的兒子重逢。
👉延伸閱讀》莫允雯首次挑戰母親角色！ 《黑白盒子》單親媽為病女圓夢
看看你有多愛我
👀線上看：八大戲劇台、中華電信MOD、Hami Video
網紅媽媽有多難當？新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！故事描述單親媽媽曬孩曬成網紅，靠業配營生卻也遭網民謾罵「不會教小孩！」？究竟親自體驗教養比較難還是作為網路酸民教小孩比較簡單？但事情總是會被弄得更加複雜：一場孩子失蹤綁架案，將考驗這一家人母女情的堅貞程度！
👉延伸閱讀》台劇《看看你有多愛我》揭露網路時代「社群曬孩風險」與「網紅遭批承擔」！
《他為什麼依然單身》
👀線上看：WeTV、YouTube、Netflix
台灣男神霍建華重返陸劇市場、主演的《他為什麼依然單身》是改編自阿部寬的經典日劇《熟男不結婚》，越老越帥的霍建華飾演不婚龜毛設計師，演出難相處面貌看得觀眾會走心！不惑之年的他，感情一直不順、乾脆宣稱不婚！直到遇見醫生顧葉嘉（朱珠飾），才有望脫單！
👉延伸閱讀》霍建華在新劇《他為什麼依然單身》超毒舌！
《萬中選一》
👀線上看：Apple TV+
Apple TV+ 科幻心理驚悚美劇《萬中選一》因幕後有《絕命毒師》、《絕命律師》主創文斯·吉利根坐鎮，還與《絕命律師》主演瑞雅·希洪合作，一開始就大受矚目，而開播後果然也獲得好評！故事描述一個被「幸福」病毒籠罩的世界裡，唯一能對「快樂」免疫的「悲慘」女子卡蘿（由瑞雅·希洪飾演），是一位憤世嫉俗的小說家，因為她是世界上唯一沒有被感染的人，遂肩負起拯救世界的任務！
👉延伸閱讀》11月美劇推薦 TOP 10：絕命毒師編劇《萬中選一》開播！
《武士生死鬥》
👀線上看：Netflix
奪一命，得一分！愁二郎參加一場致命遊戲，每次殺人都能累積分數。在這場邪惡計謀中，誰會成為最後生存的武士？1878年，日本已不再有武士階級，292名落魄武士紛紛加入一場生存遊戲，最後勝者將可獨得1000億日幣。比賽將在京都的歷史中心暨心靈聖地天龍寺揭開序幕，並在東京迎來終局。只有一人能活著離開這場神祕的危險遊戲。《武士生死鬥》根本「武士版《魷魚遊戲》」，值得體驗！
👉延伸閱讀》武士版「魷魚遊戲」？Netflix日劇《武士生死鬥》岡田准一率292名武士爭奪千億日圓
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「把自己喜歡的東西分享給不懂的人，是自取其辱的孤獨！」《他為什麼依然單身》
祝你有個美好的追劇週末！
▶更多追劇報報
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」
《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」Yahoo娛樂訊息 ・ 19 小時前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 4 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 20 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前