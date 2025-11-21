台劇《黑白原來是真的》《黑盒子》《看看你有多愛我》熱播中！霍建華翻拍阿部寬角色《他為什麼依然單身》必看！Apple TV+ 《萬中選一》好評推薦｜追劇報報

本週好劇，葛兆恩與紀成澔「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱度報表！新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！話題影集《黑盒子》迎來最高潮的精彩完結篇。霍建華翻拍阿部寬經典日劇角色的《他為什麼依然單身》必看！美劇《萬中選一》被推爆不看嗎？本週追劇報報好劇推薦一起看！

本週「追劇報報」推薦

台劇《黑白原來是真的》：熱播中（11月24日大結局

台劇《黑盒子》：熱播中

台劇《看看你有多愛我》：全劇熱播中

陸劇《他為什麼依然單身》：新開播

美劇《萬中選一》：熱播中

日劇《武士生死鬥》：全劇熱播中

《黑白原來是真的》

👀線上看：YouTube、YOUKU優酷國際版

曾以高人氣BL劇攜手演出情侶檔、圈粉無數的葛兆恩與紀成澔，「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱播無法檔！劇情聚焦在全方位藝人『黑衍』與唱跳歌手『白行』之間的情感糾葛，因為是台灣BL劇史上首組正式二搭的黃金組合，此等佳績也為台灣BL劇寫下紀錄。

👉延伸閱讀》BL直式影集《黑白原來是真的》20天破300萬觀看

台灣首部LINE WEBTOON原創網漫改編影集《黑盒子》於10月31日在LINE TV與Netflix同步首播。（圖／LINE台灣提供）

《黑盒子》

👀線上看：LINE TV、Netflix

話題影集《黑盒子》播出第四單元《黑白盒子》、迎來最高潮的精彩完結篇。由李李仁、莫允雯領銜主演，故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為慾望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。 啓漢（李李仁 飾）原是人生勝利組，卻因一次貪念導致投資失利、家庭破裂，最終逃離家中、在街頭流浪。直到他遇見神秘面具人，並以「未來」交換黑盒子後，發現「今天」會無限重複，而黑盒子裡的時間卻會持續向前推進，財富也因此累積。然而因黑盒子的詛咒，啓漢永遠無法跨過今天，無法與失散多年的兒子重逢。

👉延伸閱讀》莫允雯首次挑戰母親角色！ 《黑白盒子》單親媽為病女圓夢

《看看你有多愛我》

看看你有多愛我

👀線上看：八大戲劇台、中華電信MOD、Hami Video

網紅媽媽有多難當？新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！故事描述單親媽媽曬孩曬成網紅，靠業配營生卻也遭網民謾罵「不會教小孩！」？究竟親自體驗教養比較難還是作為網路酸民教小孩比較簡單？但事情總是會被弄得更加複雜：一場孩子失蹤綁架案，將考驗這一家人母女情的堅貞程度！

👉延伸閱讀》台劇《看看你有多愛我》揭露網路時代「社群曬孩風險」與「網紅遭批承擔」！

《他為什麼依然單身》

《他為什麼依然單身》

👀線上看：WeTV、YouTube、Netflix

台灣男神霍建華重返陸劇市場、主演的《他為什麼依然單身》是改編自阿部寬的經典日劇《熟男不結婚》，越老越帥的霍建華飾演不婚龜毛設計師，演出難相處面貌看得觀眾會走心！不惑之年的他，感情一直不順、乾脆宣稱不婚！直到遇見醫生顧葉嘉（朱珠飾），才有望脫單！

👉延伸閱讀》霍建華在新劇《他為什麼依然單身》超毒舌！

萬中選一

《萬中選一》

👀線上看：Apple TV+

Apple TV+ 科幻心理驚悚美劇《萬中選一》因幕後有《絕命毒師》、《絕命律師》主創文斯·吉利根坐鎮，還與《絕命律師》主演瑞雅·希洪合作，一開始就大受矚目，而開播後果然也獲得好評！故事描述一個被「幸福」病毒籠罩的世界裡，唯一能對「快樂」免疫的「悲慘」女子卡蘿（由瑞雅·希洪飾演），是一位憤世嫉俗的小說家，因為她是世界上唯一沒有被感染的人，遂肩負起拯救世界的任務！

👉延伸閱讀》11月美劇推薦 TOP 10：絕命毒師編劇《萬中選一》開播！

武士生死鬥

《武士生死鬥》

👀線上看：Netflix

奪一命，得一分！愁二郎參加一場致命遊戲，每次殺人都能累積分數。在這場邪惡計謀中，誰會成為最後生存的武士？1878年，日本已不再有武士階級，292名落魄武士紛紛加入一場生存遊戲，最後勝者將可獨得1000億日幣。比賽將在京都的歷史中心暨心靈聖地天龍寺揭開序幕，並在東京迎來終局。只有一人能活著離開這場神祕的危險遊戲。《武士生死鬥》根本「武士版《魷魚遊戲》」，值得體驗！

👉延伸閱讀》武士版「魷魚遊戲」？Netflix日劇《武士生死鬥》岡田准一率292名武士爭奪千億日圓

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

他為什麼依然單身

「把自己喜歡的東西分享給不懂的人，是自取其辱的孤獨！」《他為什麼依然單身》

祝你有個美好的追劇週末！

