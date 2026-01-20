台劇「房事」好熱鬧！《人生只租不賣》《凶宅專賣店》都有陳姸霏！《凶宅專賣店》火速衝 Disney+ 冠軍！《咒術迴戰3》「死滅迴游」開播要跟上！陸劇《玉茗茶骨》大結局看侯明昊演綠茶｜追劇報報
房事搞不定？租屋補助要看《人生只租不賣》進一步想買房就追Disney+《凶宅專賣店》！《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」以特別篇開場追起來好過癮！《葬送的芙莉蓮》第二季再陪精靈與勇者們走一程！精緻古裝陸劇《玉茗茶骨》大結局好有「男版《甄嬛傳》」既視感，日劇《再會 Silent Truth》一開播就好好看！本週新劇每齣都精彩，還不趕快上車一起同樂？！
本週「追劇報報」推薦
台劇《人生只租不賣》：1/11開播
台劇《凶宅專賣店》：1/16開播
陸劇《玉茗茶骨》大結局
動畫《咒術迴戰3》第三季「死滅迴游前篇」1/ 9連播兩集1 小時特別篇
動畫《葬送的芙莉蓮2》第二季1/16
日劇《再會 Silent Truth》
《人生只租不賣》
👀線上看：公視台語台、中華電信MOD、Hami Video
1/11開播的台劇《人生只租不賣》是一齣以「包租代管」為主題的職人輕喜劇，由金鐘導演王逸鈴執導，集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，故事描述「星河房管事務所」5人幫與各路房東和房客交手的事件點滴。作為台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，江重新定義觀眾對於房屋與家的想像，全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。
👉延伸閱讀》陳姸霏苦練台語爆笑脫口「真Sorry」 王真林成最佳室友人選
《凶宅專賣店》
👀線上看：Disney+
Disney+ 懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演，幕後製作團隊是由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造。故事描述范少勳所飾演的神祕房仲公司「義勝房屋」菜鳥「阿澤」與前輩們將要販售一間又一間的凶宅，過程中會牽引出背後不同亡靈長居凶宅的動人故事！今（1/16）開播首集更有與小男孩鬼魂告別的感人橋段，看似頑皮中帶有一絲邪惡的祂，其實是受到虐待而去世。除了范少勳、陳姸霏，「義勝房屋」店長曾國雄（李銘順 飾）、怕鬼的助手陳勇仁（施名帥 飾）背後也都有不為人知的故事。全劇因拍攝不同凶宅，更特地找來法師幫忙駐點，告知他們不能去哪些角落、哪些狀況要注意，該名法師同時也是這部劇的民俗指導，也帶領觀眾更了解台灣民俗文化。
👉延伸閱讀》范少勳遭鬼襲擊 陳姸霏「徒手接刀」滿手血嚇壞人
《玉茗茶骨》大結局
👀線上看：Disney+
由古力娜札、侯明昊主演的Disney+權謀愛情劇《玉茗茶骨》是結合浪漫喜劇、權謀宅鬥以及茶道等多重元素的精緻陸劇。新生代男神侯明昊化身「最帥綠茶」陸江來，原是文武雙全的年輕狀元，卻意外被陷害差點失去性命，而他為了查明自己被害真相而潛入榮家，與古力娜札飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，不僅是多次假摔、裝病，並在船上公開告白「想娶妳為妻」而後與榮善寶同床共眠，兩人相戀之後，侯明昊還很會「塞性得」實在太可愛！
👉延伸閱讀》《玉茗茶骨》大結局！5個關鍵劇情
《咒術迴戰3》
👀線上看：Disney+、MyVideo、Netflix、巴哈姆特動畫瘋
動畫《咒術迴戰》邁入第三季，「死滅迴游前篇」開場可說是必看名場面，漫畫裡面畫得不夠清楚的，都在動畫版裡面還給大家最精彩精緻的動作大片視覺盛宴！各種帥氣的打鬥名場面，故事緊接在澀谷事變後，加茂憲倫一手策畫了「死滅迴遊」，讓被賦予咒術的人們互相殘殺，這場殺戮遊戲在全國十處結界瞬間展開。虎杖悠仁因為自己在澀谷引發大規模死傷而陷入自責、同時對宿儺提高警戒，因此他沒有返回高專，而是與脹相兩人一同專心討伐加茂憲倫釋放出來的大量咒靈。在一片混亂之際，咒術總監部撤銷了虎杖悠仁的死刑緩刑，並任命特級術師──乙骨憂太擔任死刑執行人！
👉延伸閱讀》《咒術迴戰》死滅迴游劇情太複雜！官方緊急出「3分鐘攻略」讓觀眾快速搞懂
《葬送的芙莉蓮2》
👀線上看：Netflix、Disney+
網友狂敲碗期待的療癒系動畫《葬送的芙莉蓮》第二季也於今（16）日在Disney+上線，活了千年以上的精靈魔法使芙莉蓮在摯友勇者欣梅爾離世後，踏上了一段理解人類情感的旅程，她與年輕魔法使費倫，以及另一位夥伴艾冉的弟子、戰士修塔克同行，一同前往靈魂安息之地「奧雷歐爾」。 在旅途中他們邂逅各式各樣的人，面對狡詐的魔族與怪物，經歷時而平靜、時而瑣碎、時而激烈、時而深刻動人的瞬間，而在旅途的盡頭，究竟等待著他們的是什麼呢？首季網友大讚「重刷好幾次還是感動到哭」，新一季的故事繼續陪伴觀眾，是 2026 最幸福的事！
👉延伸閱讀》《葬送的芙莉蓮》動畫第二季OP曲公開！由Mrs. GREEN APPLE獻唱
《再會 Silent Truth》
👀線上看：Netflix
竹內涼真飾演警察，並與井上真央攜手合作演出的日劇《再會 Silent Truth》剛開播就引起注目，並竄升進 Netflix 排行榜！演員演技、角色化學反應，都是觀眾討論《再會 Silent Truth》的重點，加上懸疑要素的鋪陳，本來就是推理迷的最愛！故事描述男主角回到當初長大的小鎮，23年前，四個小學好友曾經在故鄉埋藏的一個殺人案秘密，如今將被重新掀開！第一集節奏與鋪陳氛圍令人著迷，竹內涼真與井上真央的搭配也有火花感，就請大家一起開追吧！
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「為人母親，應當給孩子立個好榜樣，殺害人命、構陷無辜，都不該讓孩子親眼看見的。苦海無邊，回頭是岸。」《玉茗茶骨》
祝您有個愉快的追劇週末！
▶更多追劇報報
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
2026台劇大爆發 鄭伊健、李銘順頂流卡司跨海加持｜#鏡新聞
2026台劇強檔接棒上線，大馬影帝李銘順開起房仲賣凶宅，拚場郭書瑤跟鍾瑶主演的黑色喜劇，「古惑仔」鄭伊健首次參演的台劇，也即將開播了。鄭伊健今天(1/19)來台分享拍攝心得，坦言台、港兩地工作模式有大不相同，第一天只拍一個鏡位就收工，相比香港長時間高強度拍攝，真的很不習慣。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 35
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 2 小時前 ・ 1
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 46
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 19
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
Ella演唱會傳砸重金買15首S.H.E金曲 華研大動作反駁：未收到聯繫
Ella陳嘉樺《It's Me艾拉主意》巡迴演唱會，演唱15首S.H.E時期金曲，本刊接獲爆料指Ella為避免版權爭議，特別砸重金向前東家購買15首歌曲詞曲版權，不過，華研唱片今（19）日大動作發聲明，強調尚未收到Ella方聯繫。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 10
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 21 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 16
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
《突然的喜歡》霸總劇還能這樣拍？陳星旭、王玉雯「攻略者反被攻略」顛覆套路｜播出時間、集數搶先看
【文／陳雪芮】由陳星旭、王玉雯主演的《突然的喜歡》即將開播。劇集以獨特的穿書設定為起點，將現代戀愛思維與90年代古早霸總世界碰撞，帶來新鮮又爆笑的戀愛博弈。全劇融合懷舊年代感、甜而不膩的戀愛互動，以及角色成長與心理博弈，加上導演「貓的樹」的掌鏡，不僅在劇情與角色設計上精彩可期，也在畫面質感與氛圍營造上保持高水準。以下整理五大看點，一起期待《突然的喜歡》的爆笑甜蜜與懷舊魅力！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20