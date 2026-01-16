台劇「房事」好熱鬧！《人生只租不賣》《凶宅專賣店》都有陳姸霏！《咒術迴戰3》「死滅迴游」開播要跟上！《芙莉蓮2》駕到！陸劇《玉茗茶骨》大結局看侯明昊演綠茶｜追劇報報

房事搞不定？租屋補助要看《人生只租不賣》進一步想買房就追Disney+《凶宅專賣店》！《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」以特別篇開場追起來好過癮！《葬送的芙莉蓮》第二季再陪精靈與勇者們走一程！精緻古裝陸劇《玉茗茶骨》大結局好有「男版《甄嬛傳》」既視感，日劇《再會 Silent Truth》一開播就好好看！本週新劇每齣都精彩，還不趕快上車一起同樂？！

本週「追劇報報」推薦

台劇《人生只租不賣》：1/11開播

台劇《凶宅專賣店》：1/16開播

陸劇《玉茗茶骨》大結局

動畫《咒術迴戰3》第三季「死滅迴游前篇」1/ 9連播兩集1 小時特別篇

動畫《葬送的芙莉蓮2》第二季1/16

日劇《再會 Silent Truth》

黃河（左）和陳姸霏搭檔演出《人生只租不賣》。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》

👀線上看：公視台語台、中華電信MOD、Hami Video

1/11開播的台劇《人生只租不賣》是一齣以「包租代管」為主題的職人輕喜劇，由金鐘導演王逸鈴執導，集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，故事描述「星河房管事務所」5人幫與各路房東和房客交手的事件點滴。作為台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，江重新定義觀眾對於房屋與家的想像，全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

👉延伸閱讀》陳姸霏苦練台語爆笑脫口「真Sorry」 王真林成最佳室友人選

懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》於1月16日上線。（Disney+提供）

《凶宅專賣店》

👀線上看：Disney+

Disney+ 懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演，幕後製作團隊是由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造。故事描述范少勳所飾演的神祕房仲公司「義勝房屋」菜鳥「阿澤」與前輩們將要販售一間又一間的凶宅，過程中會牽引出背後不同亡靈長居凶宅的動人故事！今（1/16）開播首集更有與小男孩鬼魂告別的感人橋段，看似頑皮中帶有一絲邪惡的祂，其實是受到虐待而去世。除了范少勳、陳姸霏，「義勝房屋」店長曾國雄（李銘順 飾）、怕鬼的助手陳勇仁（施名帥 飾）背後也都有不為人知的故事。全劇因拍攝不同凶宅，更特地找來法師幫忙駐點，告知他們不能去哪些角落、哪些狀況要注意，該名法師同時也是這部劇的民俗指導，也帶領觀眾更了解台灣民俗文化。

👉延伸閱讀》范少勳遭鬼襲擊 陳姸霏「徒手接刀」滿手血嚇壞人

侯明昊（左起）、古力娜扎主演《玉茗茶骨》。（Disney＋ 提供）

《玉茗茶骨》大結局

👀線上看：Disney+

由古力娜札、侯明昊主演的Disney+權謀愛情劇《玉茗茶骨》是結合浪漫喜劇、權謀宅鬥以及茶道等多重元素的精緻陸劇。新生代男神侯明昊化身「最帥綠茶」陸江來，原是文武雙全的年輕狀元，卻意外被陷害差點失去性命，而他為了查明自己被害真相而潛入榮家，與古力娜札飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，不僅是多次假摔、裝病，並在船上公開告白「想娶妳為妻」而後與榮善寶同床共眠，兩人相戀之後，侯明昊還很會「塞性得」實在太可愛！

👉延伸閱讀》《玉茗茶骨》大結局！5個關鍵劇情

《咒術迴戰》動畫第三季

《咒術迴戰3》

👀線上看：Disney+、MyVideo、Netflix、巴哈姆特動畫瘋

動畫《咒術迴戰》邁入第三季，「死滅迴游前篇」開場可說是必看名場面，漫畫裡面畫得不夠清楚的，都在動畫版裡面還給大家最精彩精緻的動作大片視覺盛宴！各種帥氣的打鬥名場面，故事緊接在澀谷事變後，加茂憲倫一手策畫了「死滅迴遊」，讓被賦予咒術的人們互相殘殺，這場殺戮遊戲在全國十處結界瞬間展開。虎杖悠仁因為自己在澀谷引發大規模死傷而陷入自責、同時對宿儺提高警戒，因此他沒有返回高專，而是與脹相兩人一同專心討伐加茂憲倫釋放出來的大量咒靈。在一片混亂之際，咒術總監部撤銷了虎杖悠仁的死刑緩刑，並任命特級術師──乙骨憂太擔任死刑執行人！

👉延伸閱讀》《咒術迴戰》死滅迴游劇情太複雜！官方緊急出「3分鐘攻略」讓觀眾快速搞懂

《葬送的芙莉蓮2》

👀線上看：Netflix、Disney+

網友狂敲碗期待的療癒系動畫《葬送的芙莉蓮》第二季也於今（16）日在Disney+上線，活了千年以上的精靈魔法使芙莉蓮在摯友勇者欣梅爾離世後，踏上了一段理解人類情感的旅程，她與年輕魔法使費倫，以及另一位夥伴艾冉的弟子、戰士修塔克同行，一同前往靈魂安息之地「奧雷歐爾」。 在旅途中他們邂逅各式各樣的人，面對狡詐的魔族與怪物，經歷時而平靜、時而瑣碎、時而激烈、時而深刻動人的瞬間，而在旅途的盡頭，究竟等待著他們的是什麼呢？首季網友大讚「重刷好幾次還是感動到哭」，新一季的故事繼續陪伴觀眾，是 2026 最幸福的事！

👉延伸閱讀》《葬送的芙莉蓮》動畫第二季OP曲公開！由Mrs. GREEN APPLE獻唱

《再會 Silent Truth》

👀線上看：Netflix

竹內涼真飾演警察，並與井上真央攜手合作演出的日劇《再會 Silent Truth》剛開播就引起注目，並竄升進 Netflix 排行榜！演員演技、角色化學反應，都是觀眾討論《再會 Silent Truth》的重點，加上懸疑要素的鋪陳，本來就是推理迷的最愛！故事描述男主角回到當初長大的小鎮，23年前，四個小學好友曾經在故鄉埋藏的一個殺人案秘密，如今將被重新掀開！第一集節奏與鋪陳氛圍令人著迷，竹內涼真與井上真央的搭配也有火花感，就請大家一起開追吧！

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

《玉茗茶骨》第一個高潮「公開招親」，展開一女對戰七男的雄競格局。（Disney＋提供）

「為人母親，應當給孩子立個好榜樣，殺害人命、構陷無辜，都不該讓孩子親眼看見的。苦海無邊，回頭是岸。」《玉茗茶骨》

祝您有個愉快的追劇週末！

