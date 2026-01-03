台劇女星宣布結婚！神秘老公職業曝光

許鈞鈞和律師結婚。(圖/fb@許鈞鈞Chun)

台灣女演員許鈞鈞（舊名：許姿婷）是《戲說台灣》班底，也演過八點檔《金家好媳婦》、《甘味人生》、《一家團圓》等作品。元旦凌晨她公布新婚喜訊，當時保密先生的職業；直到近日接受媒體訪問，終於鬆口另一半是律師，兩人的個性互補。

許鈞鈞1日宣布人生正式進入到下一個階段，「我結婚了。2026，我成為人妻，也成為更完整的自己。」她說，決定走入婚姻並不是因為遇到完美的對象，而是篤定先生是對的人。

為保護先生的隱私，許鈞鈞分享的中式婚紗照中，僅有自己露臉，先生背對鏡頭，她也未多加說明先生的身分背景。不過，根據《自由時報》報導，許鈞鈞表示老公的職業是律師，個性沉穩，跟活潑、外向的她剛好互補。

她說跟先生是透過朋友介紹而認識，結緣的過程很妙。她之前感情空窗期很長時，有去算命，沒想到當時被指點的年齡、生肖、姓氏，正好跟先生完全吻合。

長相甜美的許鈞鈞，擁有台北藝術大學戲劇碩士的高學歷，還有國高中教師執照。進軍演藝圈前，她兼任過表演藝術教師，也有錄取台中新民高中的正式老師；但自認實務經驗少、無法傳授學生逐星夢，因此放棄教職鐵飯碗，投入演藝事業。感情方面，她的緋聞較少，只有2年前衰捲入感情糾紛，遭人夫透過律師函要求返還266萬元的豪車。

