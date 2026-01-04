台劇女星張晏塵甜嫁排球國手！婚禮驚喜宣布懷孕 揭曉寶寶性別

女星張晏塵過去曾擔任《大陸尋奇》外景節目主持人，也曾出演《美麗人生》、《在光裏的人》等戲劇，她在2025年7月與排球國手詹詠引登記結婚，小倆口3日低調舉辦婚禮，同時宣布懷孕好消息，並舉辦寶寶性別派對，宣布將迎接寶貝女兒的到來。

女星張晏塵與排球國手詹詠引3日低調舉辦婚宴。（圖／翻攝IG clairechang1212）

從張晏塵轉發親友的限時動態畫面中可以看到，張晏塵出場時身穿一襲平口蕾絲白紗，老公詹詠引在一旁貼心替老婆拉裙擺，兩人臉上都露出甜蜜又幸福的笑容，張晏塵婚紗的蓬裙設計更是完全看不出孕肚。而在婚禮上，張晏塵換上一身水藍色禮服，兩人驚喜宣布懷孕喜訊，在台上戳破氣球的瞬間，空中飄散著許多顆粉紅色小氣球，證實懷上寶貝女兒。

廣告 廣告

張晏塵在婚禮上同時舉辦寶寶性別趴。（圖／翻攝IG clairechang1212）

根據《三立新聞網》報導，張晏塵經紀人透露，張晏塵目前懷有約3個月身孕，預產期落在今年7月10日，目前寶寶性別是醫生先做初步判斷，之後進行詳細檢查才會進一步確認。

據悉，張晏塵與詹詠引有著共同信仰與興趣，兩人雖然是國小同學，但長大後沒有太多聯絡，直到2024年為了參加世壯運，兩人在近一年的練排球過程中才越走越近，張晏塵則在世壯運排球賽中勇奪金牌和銀牌。

張晏塵與詹詠引為國小同學，有著共同信仰與興趣。（圖／翻攝IG clairechang1212）

延伸閱讀

活捉馬杜洛！美軍最精銳「三角洲部隊」揭密 昔獵殺海珊建功

委國第一夫人遭起底！律師出身縱橫政壇 精明狡猾「更勝丈夫」

挺不挺川普抓馬杜洛？共同社驚爆：高市早苗「陷入兩難」