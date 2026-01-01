台劇女神跨年夜宣布結婚 「將成為某人的妻子」老公身分保密

台劇女神許鈞鈞（舊名：許姿婷）是《戲說台灣》班底，也演出過《甘味人生》、《金家好媳婦》、《炮仔聲》，昨(12/31)跨年夜她無預警宣布結婚成為人妻，將邁入人生新篇章，但對於另一半身分她保密到家，僅曬出老公側面照片，沒說明身分。

許鈞鈞外型亮麗，身材性感，昨她分享自己和老公穿中式禮服合影的照片，可見她和另一半相擁露出燦笑，她宣布人生即將翻頁，從2026年前她不再是獨自一人，而是某個人的妻子，她也特別感謝粉絲，「謝謝一路走來陪伴我的每一個你，你們看見我站在舞台上、鏡頭前，也看見我在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛。」

許鈞鈞也說，選擇走入家庭並非因為遇到完美的另一半，而是遇到篤定想一起繼續走的對象，「未來的日子，我會多一個身份，但不會少一份真心。我依然會把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想，把全部的勇氣，留給我們的生活。」並感謝粉絲過去陪伴了她的青春和作品。

最後，許鈞鈞寫下祝福，「願所有的祝福，都化成光，照亮我們接下來的人生旅程」。而許鈞鈞過去在《炮仔聲》演出霸氣姊羅安娜，為了在《金家好媳婦》演孕婦，163公分高的她體重飆升到57公斤，上圍也升級；她擁有高學歷，是北藝大戲劇碩士，也有國高中教師執照，過去曾兼任表演藝術教師，出生在出身南投縣埔里鎮的她，2007年曾參加中央電視台《紅樓夢》選秀圓夢，後來回台灣發展，曾擔任《台灣尚青》美食節目主持人。

