台劇改編自真實事件 家庭悲劇成六個小孩傷疤

台北市 / 綜合報導

以真實社會事件改編的台劇，訴說一個幸福家庭卻因為父親婚外情，導致一步步走向毀滅。劇中六個小孩和母親緊緊相依，相互扶持長大，最終勇於面對過去，學習原諒走出黑暗。劇中飾演父親的馬志翔，也擔心渣男形象被觀眾討厭，而飾演大女兒的黃薇渟，劇中努力分擔家庭重擔，兩人也透露拍戲心路歷程。

戲劇預告說：「這件事情已經藏在我們家20年，我們家六個小孩，藏在心裡，最痛那個疤，今天全部被扒開。」20年前的家庭悲劇深深烙印在心中成了永遠的痛，戲劇預告說：「那個女的，真的只是一個會計嗎，這輩子我最疼的，就是我們那六個孩子啊，你都不回家了，你要怎麼疼他們。」曾經充滿愛的家庭，隨著父親發生婚外情，一步步走向毀滅，台劇改編自真實社會事件，描繪出母親和六個孩子如何緊緊相依。

廣告 廣告

戲劇預告說：「公司倒了啦，我可能要先離開一下，避避風頭，那我們怎麼辦。」演員馬志翔劇中飾演父親林達生，從溫暖父親變成毀滅家庭的元凶，演活渣男角色，連出門路跑都覺得被路人，帶有敵意的眼光注視，演員馬志翔說：「那段期間我會發現，好像投射過來的眼光，都帶有一點敵意這樣子。」飾演大女兒的黃薇渟，劇中努力成為弟妹依靠，也分享拍戲心路歷程。

演員黃薇渟說：「演到那場的時候我很緊張，然後加上前一天，跟他拍戲的時候，他還說什麼，過幾天就是妳那場了耶。」即使遭遇家庭風暴，六個孩子互相扶持最終走出黑暗，把對父親的恨轉化成前進的動力，演員馬志翔說：「那戲劇我覺得圓滿了這個東西，放下，原諒，然後也等於原諒自己，我們才可以往未來。」戲劇預告說：「就算前方的路，看起來一片黑暗，只要還有一點點裂縫，光就能透進來。」天心在劇中飾演母親，總帶給孩子滿滿勇氣和信心，讓六個孩子放下成長過程的缺憾，重拾希望堅強走下去。

原始連結







更多華視新聞報導

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影 「日劇男神」目黑蓮主演

阿嬤曾報案「控媳虐孫」 複雜家庭背景曝光

廣告大談家庭價值 美國會候選人「妻女」被爆「借來的」

