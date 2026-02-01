台劇男神繳費機前「隱藏技能」停車費150元直接歸零

〔記者李紹綾／台北報導〕黃宏軒靠著《飛魚高校生》打開知名度，近年不只在《全明星運動會》拚出好成績，BL劇《關於未知的我們》也讓他人氣再衝一波。他近日在社群分享一招「省停車費隱藏技能」，意外引發大批網友共鳴，直呼根本是生活智慧王。

影片中，黃宏軒站在停車繳費機前，車號輸入完卻沒有立刻投錢，而是默默指向機台旁的小盒子笑說：「這裡會有很多人不用的券。」接著他一張一張拿起來試，才試到第二張，原本要付的150元竟然直接歸零，讓他當場成功解鎖「停車費全免」成就。

黃宏軒也不藏私補充，這招不只路邊停車場好用，在大賣場、百貨公司同樣適用，學起來真的能省下一筆。他更暖心呼籲：「有多的折抵券，放在箱子上就好，讓下一個人也能用到，一起打造善的循環。」

影片曝光後，立刻釣出一票網友現身認證，留言區瞬間變成「折抵券交流大會」，有人說「我也是用不到一定會留下來」、也有人分享「曾經被路人大哥救過一次，從此也都會傳愛下去」，還有人笑稱「台灣人真的很有公德心，這默契太可愛了」。

