台劇「化外之醫」登國際平台 楊一展盼赴澳洲宣傳
（中央社記者洪素津台北4日電）演員張鈞甯、楊一展主演的戲劇「化外之醫」再創佳績，獲澳洲公共電視SBS青睞，成為旗下影音平台SBS On Demand首部上架的台劇，楊一展盼有機會代表影集到澳洲宣傳。
澳洲影音平台SBS On Demand與澳洲公共電視SBS世界電影頻道經理海蒂．艾爾蘭（Haidee Ireland）透過新聞稿表示，台灣影集「化外之醫」大膽無畏且情感濃烈，「正體現了我們觀眾最能產生共鳴的國際敘事風格，從在地文化出發，以正義、身分認同與救贖等普世主題為核心推動劇情，也呼應我們一貫致力呈現全球獨特戲劇內容的承諾，展現娛樂作品如何跨越文化，連結世界各地的觀眾。」
聽到上架消息後，「化外之醫」主創團隊與演員群感到榮幸與興奮，張鈞甯表示，希望澳洲觀眾能透過這部影集，感受到跨越地域與文化的情感連結，還有角色中所展現的女性力量與社會意識。
連炳發與楊一展分別憑此劇榮獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎，連炳發說：「能讓我們傾注情感的影集觸及地球另一端的觀眾，真的非常特別。不僅是一部醫療犯罪劇，更是一個關於人性、勇氣與善良的故事。」楊一展期盼未來能親自前往澳洲宣傳，並希望澳洲觀眾支持這部結合醫療、犯罪與移工議題的作品。（編輯：張雅淨）1141104
