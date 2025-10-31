四季線上/綜合報導

民視將於本週日晚間十點起，再度播出膾炙人口的溫情好戲《阿叔》。消息一出，主演韓瑜、張睿家、林玟誼、張再興都興奮不已，紛紛表示《阿叔》是他們心中充滿回憶與溫度的作品。而這幾位演員目前也正投入拍攝民視全新職人劇《阿松與阿暖》，戲裡戲外都忙得不亦樂乎。

韓瑜得知《阿叔》即將於民視重播，直呼：「真的非常開心！」她表示，《阿叔》這部戲充滿親情、愛情與人情味，是她拍戲生涯中最療癒的一段時光。「每一場戲都像生活的一部分，看著阿叔這個角色如何影響身邊的人，也讓觀眾在戲裡找到情感共鳴。」

廣告 廣告

韓瑜目前同步拍攝民視新戲《阿松與阿暖》，延續好戲能量。

張睿家回憶起當初拍攝時，最印象深刻的就是飾演「濟公乩身」那段。他笑說：「我在拍之前真的看了超多YouTube影片，觀察乩身上神的神韻、聲音、肢體、表情，還要再融合角色的個性去塑造那個樣子。」由於角色常在「濟公附身」與「本人狀態」間切換，張睿家笑說：「有時候拍一拍真的會精神錯亂，像是在自己跟濟公對話！」甚至一度講到破音，全場笑成一團「那段戲真的又難又好玩，對我來說是非常特別的挑戰！」。

張睿家（左）、王識賢（中）、張再興（右）《阿叔》建立起好感情。

張再興則分享，《阿叔》是他第一次參與長劇集拍攝，也是第一次與這群演員合作，「劇組的節奏很緊湊，但大家都很專業、很照顧新人，很快就能進入角色狀態，真的很感謝這份緣分」。林玟誼透露，《阿叔》全劇在嘉義拍攝，讓她印象深刻的不只是劇情，更是當地人的熱情「嘉義的天氣熱，鄉親更熱！常常會有人送飲料、帶食物來慰勞劇組，真的很感動。這部戲能呈現出南台灣的人情味，是因為戲外也有真實的溫暖支撐著」。

林玟誼回憶嘉義拍攝趣事，笑稱「戲裡戲外都充滿人情味」。

除了《阿叔》重播外，幾位主要演員目前也正在拍攝民視全新職人劇《阿松與阿暖》，以台灣在地生活為題材，延續民視一貫的真實、溫暖與在地精神。觀眾除了能重溫《阿叔》的感動，也能期待新戲再度帶來生活共鳴。

台劇《阿叔》暖心回歸！韓瑜開心民視再現好劇 加碼曝新戲《阿松與阿暖》開拍進度

【看更多】

白家綺6年沒拍戲嗨喊「該回來了」！劇透《阿松與阿暖》與柯叔元首演夫妻

韓瑜、柯叔元驚喜回歸民視！新戲《阿松與阿暖》卡司全曝光

【追好劇】林心如.黃曉明《精忠岳飛》全集線上看





更多四季線上報導

民視新八點檔《豆腐媽媽》卡司首曝光！謝瓊煖、洪都拉斯攜手主演 藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、李運慶互飆演技

民視新戲《媽祖在人間》卡司曝光！陳冠霖、楚宣、吳念軒接力詮釋「媽祖化身」

回味坣娜深情好聲音！經典綜藝《豬哥會社》意外爆出烏龍事件 再添難忘一幕