台加攜手推進地熱能源 交流會啟動深度合作

▲「2025台加國際地熱能源應用技術交流會」貴賓及講者合影。（圖／金屬中心提供）

[NOWnews今日新聞] 「2025台加國際地熱能源應用技術交流會」由經濟部能源署指導，金屬中心主辦，這場地熱界的重量級高峰會於日前舉辦，匯聚了來自產官學研近百位精英，啟動台灣與地熱開發大國加拿大之間的深度合作。

加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗出席致詞時表示，對於加拿大與台灣在潔淨能源領域多面向的合作表達支持，期望藉由加拿大地熱開發經驗，攜手台灣邁向低碳技術的綠色未來。台灣地熱產業發展協會秘書長黃俊彬表示，期待借重加拿大在油氣產業及地熱能源產業方面的經驗，把國內的產業鏈及規模化開發的能力迅速提升上來，才能追上科技產業對再生能源的迫切需求。

▲金屬中心執行長賴永祥致詞及加拿大講者線上演講。（圖／金屬中心提供）

金屬中心執行長賴永祥表示，金屬中心扮演著「鑽井到發電」全產業鏈技術領航者角色，並在升級處處長林恒育帶領地熱團隊成員共同努力下，積極運用中心在耐酸管材、耐高溫材料的深厚研發實力，為產業解決技術障礙，顯示在地熱領域專業與深耕。未來將進一步與加方就地熱能源在地產業化進行交流與合作。

此外交流會中有來自加拿大的地熱先鋒—包括加拿大地熱能源聯盟 (CGIA)、Novus Earth、Remedy Energy等頂尖廠商代表，分享在極端地質下的高效鑽井技術和精準探勘策略。隨後，全球能源服務巨頭Halliburton的資深顧問，分享了如何運用最先進的鑽井溝通連接科技，為先進型地熱系統的開發找到最快、最安全的「通關密碼」。

