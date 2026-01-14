台加理念相近 林佳龍盼合作關鍵礦產

針對台灣與加拿大的雙邊關係，外交部長林佳龍在接待加國國會議員訪團時表示，台、加共享核心價值，經濟結構也高度互補，因此在全球供應鏈韌性愈來愈關鍵的時刻，我方願與民主夥伴深化交流，並將科技、醫療、農業等領域的合作成果持續擴大成為新的成長動能，未來更期待雙方能將合作觸角延伸至半導體、人工智慧、能源與關鍵礦產等領域。

加拿大聯邦眾議員組團來訪，外交部長林佳龍13日設宴款待蘭絲蔓(Melissa Lantsman)、權柏士(Adam Chambers)、柯紐蔓(Shelby Kramp-Neuman)等3位眾議員。林佳龍在臉書發文表示，這是加拿大新政府就任後首個訪台國會團，意義非凡。

林佳龍指出，加拿大這幾年多次派遣軍艦航經台灣海峽，以行動展現對自由航行與區域和平穩定的支持，彰顯維護台海和平穩定已是國際社會共識；另在制度化合作方面也有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」，並透過備忘錄攜手打擊「非法、未報告及不受規範」漁業。

林佳龍希望雙方繼續將合作內容延伸至半導體、人工智慧、能源與關鍵礦產等領域，因為台灣與加拿大是理念相近夥伴，經濟結構高度互補，更共享民主、自由、人權與法治等核心價值。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)台灣和加拿大是密切合作的理念相近夥伴，雙方近年在衛生、科技、經貿相關領域也都持續擴大合作面向，顯示兩國在印太地區日益深化的交往及互動。』

林佳龍強調，面對威權主義擴張，台灣將與加拿大及全球民主盟友站在一起。今年是加拿大在台設立貿易辦事處40週年重要里程碑，他期待台、加攜手，讓這份友誼繼續「加」溫。