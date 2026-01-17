台加貿易協議觸礁？加拿大總理重申一中政策 陳明祺提醒：應審慎評估風險

加拿大總理卡尼（Mark Carney）應中國國務院總理李強邀請訪問中國並於今（17）日返國，卡尼昨日會見中國國家主席習近平，並在會後發表聯合聲明，加拿大方面重申「長期堅持一個中國政策的承諾」。不過，我國外交部政務次長陳明祺日前接受加拿大媒體訪問時示警中國風險，呼籲各方審慎評估過度依賴單一市場風險，並稱台灣充分理解加拿大態度，但仍期盼雙方能加快磋商進度。

因2018年華為長公主孟晚舟被捕，加拿大與中國關係降到冰點，卡尼此次出訪中國，成為加拿大總理時隔8年再度受邀出訪；卡尼訪問中國前夕，原先與加拿大保守黨聯邦眾議員組團出訪台灣的2名執政黨自由黨眾議員，突然宣布提早結束訪問，稱是在「接受加拿大政府建議」下提早返國，並稱是為避免混淆加拿大外交政策，「加拿大對台灣的立場沒有改變」，相關舉動引發加拿大政壇譁然。

卡尼昨日會晤習近平後雙方發表聯合聲明，經對照中國與加拿大政府官網公布版本並無差異。依照加中聯合聲明內容，兩國領導人重申加中關係的指導原則與政策，加拿大重申長期以來對「一個中國政策」的承諾，雙方也承諾在相互尊重、平等互利的精神下，推進加中新的戰略夥伴關係，為兩國人民帶來更多正面成果；兩國領導人也歡迎近期雙邊對話取得的進展，並承諾加強各層級交流。卡尼率團訪問中國期間，雙方也簽署至少7項合作文件。

示警中國風險 陳明祺：理解加拿大態度，仍盼加快磋商

而在卡尼14日訪問中國前，陳明祺曾接受加拿大最大公共廣播機構《加拿大廣播公司》（CBC）專訪。陳明祺在訪談中表示，台灣尊重各國選擇合作夥伴的權利，但他也分享台灣自身經驗說道，中國長期以來善於運用貿易與外交作為政治槓桿，相關各方應審慎評估過度依賴單一市場可能帶來風險。

陳明祺指出，台灣與加拿大雙方有良好的經貿合作基礎，台灣充分理解加拿大在當前國際情勢下所採取的審慎態度，但仍期盼雙方能加快磋商進度，提升經貿合作層級，建立穩固且具前瞻性的經濟夥伴關係。他也強調，台加共享民主、尊重人權及自由等核心價值，這些共同理念是雙方深化合作的重要根基。

陳明祺說，台灣未來將持續以務實、穩健態度，與理念相近國家攜手推動經貿合作，並共同維護以規則為基礎的國際經貿秩序與區域穩定。報導另提及，台灣為加拿大在亞洲第6大、全球第15大貿易夥伴，雙方原已就涵蓋科技、綠色能源及醫療衛生等關鍵產業的貿易協議達成共識，盼強化經貿關係，也符合加拿大「印太戰略」中降低對單一市場依賴的政策方向，惟該協議迄今尚未完成簽署。

