台勝科漲價有望 估下半年獲利優於上半年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台勝科董事長郭文筆。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠台勝科(3532)今(11)日召開股東會，董事長郭文筆表示，今年上半年因新廠折舊攤提費用增加，導致獲利不如預期，展望下半年，面對矽晶圓市場全面好轉的有利環境，目前8吋、12吋矽晶圓廠皆滿載生產，且與客戶溝通調漲價格已得到非常正面的回應，台勝科有信心今年下半年的獲利可望優於上半年，未來的營運展望更是樂觀可期。

隨著AI、高效能運算(HPC)及先進封裝需求快速成長，郭文筆也指出，公司正積極推動產品轉型升級策略，透過提高先進製程產品比重、布局高階特殊規格矽晶圓及深化與客戶共同開發，搶攻AI時代帶來的新商機。

廣告 廣告

郭文筆表示，提高先進製程銷售占比，有助搶占高附加價值市場。台勝科持續導入日本母公司SUMCO的最先進技術，配合12吋新廠產能的逐步提升，先進製程的銷售占比將顯著提高，目前12吋產量占比已達七成以上，同時積極布局HBM高頻寬記憶體及先進封裝用的特殊規格晶圓，全力搶占AI時代最具爆發力的高成長市場。

他並說，AI先進封裝技術帶動多晶圓堆疊應用的快速普及，使得單顆晶片所需的矽晶圓面積大幅提升，台勝科除積極布局先進封裝所需的中介片外，更與客戶密切合作，開發最先進載板晶圓(Carrier wafer)、矽電容等相關產品，積極布局3D封裝用特殊晶圓。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN經濟通》亞洲的蘇伊士運河？從泰國攔腰一砍

美股收盤》CPI竄高！道瓊暴跌953點 台積電ADR下殺近4.5％

台積電震撼彈！遭爆捲美國專利侵權訴訟 最新回應曝光

台灣人太強了！日本「這地方」的外國住宿客 超過一半來自台灣

