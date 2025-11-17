台勿當出頭鳥 審慎以對是上策

日相高市一席「台灣有事」論，執政黨正面看待、積極表態，甚至還要求在野黨不應批評。但台日之間無正式邦交，更注重的應該是拿到多少裡子，對於高市發言，正面看待是應該，但美韓仍戰略模糊以對之際，台不該強當出頭鳥，審慎以對才是上策。

台日關係的進退，與兩岸關係及陸日關係高度連動。馬政府時期，2012年發生日本把釣魚台「國有化」事件，我派海巡署船艦至釣魚台海域宣示主權並護漁。因當時兩岸有「九二共識」的共同政治基礎，日本擔心兩岸聯手保釣、共同回應釣魚台「國有化」事件，具備高度戰略手腕的日相安倍，2013年迅速與馬政府就釣魚台周邊海域的漁權達成協議，簽署《台日漁業協議》。

外界喜歡拿前任日相石破茂與高市相比，稱高市更親台。事實上，高市早苗在慶州APEC與林信義見面，談了20分鐘，大陸外交部以未署名的發言人嚴正抗議；去年秘魯APEC，石破茂與林信義會談50分鐘，中方一聲不吭。

高市與川普會面，沒發表聯合聲明，重申台海要和平穩定；今年2月石破茂見川普，在會後發布的聯合聲明中，除重申維繫台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，鼓勵和平解決兩岸議題，第一次白紙黑字寫下「並反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行為」。

在石破任內，我駐日代表李逸洋首度代表台灣陸續出席廣島市與長崎市和平紀念儀式，尤其是長崎市的活動，讓大陸駐日大使吳江浩因此缺席抗議。

當然，高市甫就任，難評斷她與石破，誰任內台日關係進展多，但石破任內，台日關係可以「惦惦吃三碗公」，在於針對台海等敏感問題，石破永遠模糊以對，讓北京接受，對其不緊迫盯人，反而讓石破內閣就發展與台灣實質關係，更有揮灑空間。

大陸強硬回擊之際，縱然我對高市言論當出頭鳥，也換不來台日關係的裡子，因為解決爭端才是高市的上策，我方應在不讓兩岸關係持續更惡化下，以更細膩與低調的方式，表達對日支持。