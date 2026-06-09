台化國賠更審案 中部環團力挺依法行政並堅決反對天價國賠

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台化國賠更審案開庭，中部環團代表與彰化市長林世賢等人，齊聚台中高院門口力挺依法行政，並堅決反對天價國賠！（記者鍾麗如攝）

針對台化國賠更審案今天開庭，中部環團代表與彰化市長林世賢等人，齊聚台中高院門口，表達力挺依法行政，並堅決反對天價國賠！他們說，彰化縣政府依法捍衛縣民健康、裁量有據，司法應秉持社會正義，絕不能讓污染企業轉嫁環境成本、向全民納稅錢索賠，並還給人民健康呼吸權。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、林世賢、台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民、彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人，齊聚台灣高等法院台中分院門口，分別手持「反對天價國賠」、「台化求償無理」、「台化違法在先，不法利得１２.４４億」等海報表達抗議。

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施月英表示，台化主張四億七千七百０四萬六千四百一十六元國賠，但是否真與縣府當年行政處分具有相當因果關係，是否屬於台化自身經營決策、契約風險、關廠決定或資產認列所造成，均應由更審法院逐項嚴格檢驗，不能讓企業把自身經營風險轉嫁給彰化縣民，並要求台化撤回國賠訴訟。

林世賢指出，台化從一００年開始就是違法燒煤，那張許可證本來就是違法的，既然一開始就「無權燒煤」，縣府後來不讓台化展延，應沒有侵害合法權利的法律問題；既然沒有權利被侵害，台化憑什麼請求國家賠償！

楊澤民表示，台化過去長達半世紀的燃煤污染嚴重危害彰化兩代人健康，龐大獲利造就台塑集團，理應負起社會責任，儘速撤回天價國賠訴訟，將資源投入更具國際競爭力且友善環境的綠色產業；但台化完全是「吃人夠夠」，呼籲司法捍衛人民的乾淨呼吸權，並號召縣民力挺縣府行政裁量權。

錢建文指出，台化燃煤電廠長期在彰化市區燃燒大量煤炭發電，主要目的之一是售電獲利。燃煤機組停止運轉後，彰化縣空氣品質明顯改善；台化公司也順利完成轉型，證明環境保護與經濟發展並非對立，而是可以創造多贏。

吳麗慧表示，台化長期不遵守環評承諾、實質違法的行為，當年縣府依法拒絕展延許可證，是公權力的彰顯，現在案件發回更審，難道司法要去當違法污染、賺取售電暴利財團的靠山嗎？他們絕不接受任何一毛錢賠給台化，並呼籲台中高院的法官秉持社會正義，還給彰化人公道。