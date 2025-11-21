台化子公司台塑生醫處分資產！交易金額逾3.7億元

台化代子公司台塑生醫今（21）日下午3點37分發布重大訊息，公告處分一套儲能案場升壓站設備資產，交易金額達新台幣3億7076萬元，買方為同屬台塑集團的台塑鋰鐵材料科技。此筆交易經台塑生醫董事會通過，預計可為公司帶來1千萬元的處分利益。

台化代子公司台塑生醫今（21）日下午3點37分發布重大訊息。（圖／翻攝自官網）

根據重訊内容顯示，此次處分的標的物為一套儲能案場升壓站設備。交易對象台塑鋰鐵材料科技與台塑生醫同為一董事長，屬關係人交易。台塑生醫表示，此次處分主要是為了配合主要設備及附屬設備的運轉及保養技術，並與產銷進行整合。

台塑生醫委託漢鼎國際資產評價進行專業估價，估價金額為新台幣3億6959萬3千元，而實際交易價格略高於估價結果。此次交易採議價方式進行，並參考估價報告作為價格決定依據，決策單位為董事會。台塑生醫指出，本次交易目的是配合企業整體規劃，董事會對此交易並無異議，監察人也於同日表示同意。

交易條件方面，雙方將依合約約定辦理付款，且無特殊契約限制條款。台塑生醫強調，此次資產處分屬於集團內部資源整合的一環，有助於提升整體營運效率。

