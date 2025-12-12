台化變身資產股！ 搭台中捷運題材釋出彰化21公頃舊廠活化

台化董事長洪福源表示，將釋出彰化的耐隆廠出來資產活化。（本刊資料照）

台塑四寶日前公布11月營收，受油價下跌、石化產品報價承壓影響，大多較前一個月衰退，不過台化今（12）日表示，配合台中捷運綠線延伸至彰化段，要拿出彰化約21公頃的土地出來活化資產。

台化表示，經董事會決議，將採公開招標或其他招商方式，處分所屬彰化市牛稠子段中庄子小段及山腳小段之土地，大約21公頃，就是省道中山路南側彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區。

彰化政府為帶動地方繁榮與都市發展，近年來積極推動台中捷運綠線延伸至彰化段，台中捷運局已分別於今年5月與9月召開捷運路線綜合規劃公聽會與環境影響評估說明會，發展可期。

因此台化所屬的省道中山路北側廠區，擬配合台中捷運綠線延伸彰化段所規劃之捷運G22與G23站體，依照政府規範之開發方式，持續與彰化縣府針對彰化市東區擴大都市計畫進行協商，希望未來能引進大型高科技產業，帶動地方繁榮。

台化11月營收為208.8億元，月減5.7％、年減23.4％，12日股價收在31.9元、漲0.63％。台化董事長洪福源日前表示，塑纖事業營運有些改善，在拓銷差異化的策略下，台灣雖然產率仍維持50％，但11月已經有微利，寧波開動率比大陸同業高，兩岸將努力損益兩平。耐隆纖維領域也朝高質化發展，預計明年上半年度可看到成績。

