台化龍德廠寒冬送暖十六載 志工陪伴獨居長者迎新春

台化龍德廠志工在春節前夕邀社區長輩一起迎新寫春聯。（台化龍德廠提供）

記者張正量／宜蘭報導

歲末寒冬，台化公司龍德廠持續關懷縣內獨居長者，由駐廠處長李銘錚結合企業工會與福委會組成志工隊，二十七日上午在冬山鄉振安宮活動中心舉辦新春祈福暨春聯揮毫活動，攜手大興村長劉麗雪、社區發展協會與地方仕紳，為長輩送上溫暖祝福，讓佳節不再孤單。

李銘錚表示，龍德廠已連續十六年由員工自主發起愛心年菜募集，累計募集一千九佰多份、捐助逾一佰二十餘萬元，未來仍將秉持回饋在地，號召更多善心力量投入公益期盼藉相關活動拋磚引玉，鼓勵更多善心人士共同投入行善行列，也希望 能夠實踐創辦人的理念，達成與在地共榮、「廠鄉一家」的目標，村長劉麗雪感謝台化長年付出，讓弱勢與獨居長者感受社會關懷。

活動當天志工隊與二十位長輩一同焚香祈福，祈願身體健康，活動邀請瑪利亞幼兒園小朋友帶來充滿活力的舞蹈表演揭開序幕，用最純真的笑容融化長輩的心，隨後也由縣內書法名家鄭招南帶領志工們陪伴長輩、孩童揮毫寫春聯，寫下新年的美好願景。