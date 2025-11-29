台化龍德廠敦親睦鄰 攜手冬山鄉大興村掃街

台化龍德廠攜手冬山鄉大興村敦親睦鄰掃街活動，展現企業與在地共好理念，深獲肯定。（圖：台化提供）

為提升環境品質，台化公司龍德廠於今（ 廿九）日特別舉辦敦親睦鄰掃街活動，由莊宏銘資深副總經理、吳亨千資深副總經理、黃金福資深經理、管俊良資深經理及大興村長劉麗雪等人號召員工、眷屬及村民，合計約400人一同清掃大興村及龍德廠周邊街道巷弄，透過實際行動展現企業與在地共好理念，深獲肯定。

台化公司吳亨千資深副總經理表示，公司在地深耕多年，持續投入地方公益，積極動員廠區工會、福委會及員眷組成志工隊參與掃街、淨灘及關懷獨老等活動，善盡企業社會責任並積極扮演「好厝邊」的角色，與廠鄰保持良好互動關係，掃街活動不僅促進廠鄉合作和凝聚力，同時結合家庭日，增進員工間的交流合作，更能加強與公司的情感連接並達到寓教於樂的效果。

大興村長劉麗雪指出，環境是大家的，需要大家一同守護，這次活動期待能以「親身實踐」為方式，藉由與好鄰居及村民進行街道環境掃街及垃圾撿拾工作，力行環境教育，有台化公司的幫忙很溫暖，期許大興村會更好，讓我們一齊同心攜手打造宜居好環境。

台化公司已連續多年推動公益掃街活動，廿九日上午七時起於冬山鄉大興村內重要信仰中心「振安宮」、「福德廟」及「國聖廟」等處分頭集結，蘭陽大興村振安宮黃裕榮主委、福德廟張奇峯主委、國聖廟陳有哲主委、黃贊生副主委及陳政祧總幹事等亦共襄盛舉並分成數支隊伍出發。東北季風影響持續，清晨氣溫雖低，但台化龍德廠志工隊及大興村民仍不減熱情，共同清理街道、整頓環境，期盼以嶄新面貌迎接新的一年。