台化龍德廠歲末寒冬送暖 獨老不孤獨

▲台化龍德廠歲末寒冬送暖，獨居長者不孤獨，在冬山鄉振安宮活動中心舉辦新春祈福暨春聯揮毫活動。台化公司龍德廠志工隊與長輩、孩童迎新年。(圖：台化提供)

歲末寒冬之際，為關懷縣內獨居長者，台化公司龍德廠由駐廠李銘錚處長結合廠區企業工會及福委會組成志工隊，今(廿七) 日上午十點與冬山鄉大興村長劉麗雪、社區發展協會理事長張惠珍、蘭陽大興振安宮主任委員黃裕榮及冬山鄉長代表人林綉雪秘書等，共同在冬山鄉振安宮活動中心舉辦新春祈福暨春聯揮毫活動，用愛編織溫馨佳節。

台化公司龍德廠善盡企業社會責任，常年號召員工組成志工隊在宜蘭地區辦理各項社會公益活動，雖面對景氣寒冬，今年依舊捐助孤老年菜五十份。活動當天志工隊與二十位長輩一同焚香祈福，祈願身體健康，活動前由冬山鄉瑪利亞幼兒園小朋友帶來充滿活力的舞蹈表演揭開序幕，用最純真的笑容融化長輩的心，隨後也由縣內書法名家鄭招南帶領志工們陪伴長輩、孩童揮毫寫春聯，寫下新年的美好願景。

台化公司龍德廠駐廠李銘錚處長表示，台化公司龍德廠連續十六年由廠區員工自主發起愛心年菜募集行動，這十六年來已募得一九二九份年菜，累積捐助達一二九萬五千九百元，台化公司將持續關懷社會弱勢，期盼藉相關活動拋磚引玉，鼓勵更多善心人士共同投入行善行列，也希望能夠實踐創辦人的理念，達成與在地共榮、「廠鄉一家」的目標。

冬山鄉大興村長劉麗雪特別感謝台化公司龍德廠持續辦理如此溫馨有意義的公益活動，讓弱勢族群與獨居長者感受到關懷與溫暖，希望社會大眾可以共襄盛舉，一同協助更多需要幫助的家庭，也祝福在場所有長輩們身體健康、闔家平安。









