台化、台塑、南亞產線縮減 本季營運仍可望優於首季

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台塑四寶第1季營運交出好成績，但第2季受成本高漲影響，台化（1326）、台塑（1301）及南亞（1303）三公司都有產線將持續縮減，不過，內部多認為，整體來看四寶本季營運仍可望優於首季。

據悉，台化已預告芳香烴及PTA部分產線安排歲修，台塑第2季開工率也將由上季的80%降至68％，南亞乙二醇、可塑劑系列產品台灣產線也要停車。

台化表示，受美伊衝突引發原料供應緊張影響，第2季營運仍然保守，將以確保料源與維持裝置穩定運行為首要目標，在上游芳香烴產品方面，芳香烴產品PX、純苯現貨行情加工差不足以支撐成本，且因台塑化（6505）減供輕油及外購輕油不足，設備將以低負荷運行，因此台化安排芳香烴第三廠進行歲修。

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針對PTA產品部分，台化也將安排台灣廠區備足庫存後，第2季進行歲修。公司強調，目前大陸聚酯下游客戶抗拒高價原料，開動率偏低，PTA加工差約在380元，稍有改善，但近期跟隨油價及PX價格，波動非常大。大陸廠區因PX供應無虞，將維持正常生產。國內供應若有短缺，可安排運回台灣，支援內銷客戶。

針對塑膠及纖維產品，台化認為這屬於末端產品，轉嫁原料成本漲幅不易且慢，將壓縮產品獲利或增加虧損。由於原料價居高不下，將會適時提高售價，降低成本上漲衝擊，並依原副料供應情況，機動調整開動率。

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