台化9月每股盈餘0.24元 稅前淨利年增173%

台化（1326）14日公告，因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理，公布相關財務業務等重大訊息。該公告由董事長洪福源發布。

根據台化公布的財務數據顯示，114年9月合併核閱營業收入為23,069百萬元，較去年同期減少16.14%。稅前淨利表現亮眼，單月達1,955百萬元，較去年同期大幅成長173.93%。歸屬母公司業主淨利為1,424百萬元，年增160.64%，每股盈餘為0.24元，同樣較去年同期成長160.64%。

從季度數據來看，114年第3季合併核閱營業收入為69,576百萬元，年減19.93%。稅前淨利為2,324百萬元，年增222.41%。歸屬母公司業主淨利為1,780百萬元，年增192.81%，每股盈餘為0.30元，年增192.81%。

台化表示，最近四季累計（113年第4季至114年第3季）合併查核數據顯示，營業收入為303,325百萬元，稅前淨利為負6,065百萬元，歸屬母公司業主淨利為負6,569百萬元，每股虧損1.12元。

台化在公告中特別說明，上表所列淨利係為配合各公司作業週期，針對子公司及權益法投資損益、外幣匯率評估、存貨評價等項目，於9月份一次性認列第三季影響數。公司並指出，目前無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事，亦無第11條所列重大訊息說明記者會之情事。

台化提醒投資人，完整財務資訊可至公開資訊觀測站查閱，包括近期營業收入及損益資訊、歷史每月營業收入、歷史損益等相關數據。

