台北「慶生蛋糕」推薦！10家精緻蛋糕，Threads網友大推：漂亮又好吃，每年都要訂！

和姐妹一起過生日除了吃漂亮飯，也絕對少不了一顆漂亮又好吃蛋糕！這篇特別整理出 Threads 網友熱推的人氣蛋糕名單，從夢幻系鮮奶油蛋糕到極簡風造型或花朵裝飾款通通有，每一間都以高質感外型、細緻口感與不膩的甜度獲得好評，是想製造驚喜或留下回憶時的完美選擇！

台北「慶生蛋糕」推薦：mine kitchen

mine kitchen 全店採預約制，蛋糕皆為每日新鮮製作。主打極簡卻高質感的造型，像是乾燥花、水果裸蛋糕等款式都超受歡迎。口感上奶油清爽不膩、蛋糕體濕潤柔軟，每一口都能嚐到細緻層次。季節限定的草莓、芒果口味更是熱門到要提早預訂！不論是要送禮還是慶生，都能感受到滿滿儀式感與用心！

「mine kitchen」店家資訊

📍台北大安店地址：台北市大安區新生南路三段22巷7-1號1樓（捷運台電大樓站）

📍台中梅川店地址：台中市北區尚德街159號

📍其他：全預訂制，無開放內用，官網訂購

台北「慶生蛋糕」推薦：Cypress & Chestnut

Cypress & Chestnut 家的蛋糕以優雅細緻的造型與高質感風格聞名，絕對是生日必備！店內蛋糕皆採預約制、每日限量製作，常見的花卉裝飾、水果點綴都美得像藝術品。奶油輕盈不膩、蛋糕體濕潤細緻，每一口都能感受到天然食材的香氣。無論是生日、慶祝或送禮，都非常適合選他們家的整模蛋糕，特別是經典花園款最受歡迎。

「Cypress & Chestnut」店家資訊

📍地址：臺北市大安區復興南路二段148巷5號

📍電話：02 2700 8937

📍其他：目前尚未開放內用

楓糖水果蛋糕，NT$2,080（左）；綜合水果蛋糕，NT$1,999（右）圖片來源：Cypress & Chestnut

台北「慶生蛋糕」推薦：Tzubi Coffee 趣未商行

藏身在台北東區巷弄的 Tzubi Coffee 趣未商行，是許多人心中「氣氛與蛋糕都兼具」的慶生首選。店內以溫暖木質調與花豹牆為招牌，環境慵懶又充滿設計感。甜點部分主打新鮮水果戚風、重乳酪與磅蛋糕，外觀簡約乾淨，拍起照來特別上鏡。蛋糕口感清爽不甜膩，搭配他們家香氣濃郁的手沖咖啡超療癒。不論是要和朋友低調慶祝，還是替自己過個儀式感生日，Tzubi 都是值得收藏的台北漂亮蛋糕店。

「Tzubi Coffee 趣未商行」店家資訊

📍地址：臺北市大安區安和路一段21巷24號 📍電話：02 2775 1090

藏身在台北東區巷弄的 Tzubi Coffee 趣未商行，是許多人心中「氣氛與蛋糕都兼具」的慶生首選 圖片來源：Tzubi Coffee 趣未商行

台北「慶生蛋糕」推薦：陽苔·Yang Tai

陽苔·Yang Tai 位於中山站旁、承德路二段小巷中的甜點工作室，主打高顏值整模蛋糕，外包裝精緻、設計溫暖，像是草莓與高粱酒融合的古典巧克力蛋糕就令人驚艷。店內不開放大桌內用，主要採預約或外帶形式，強調蛋糕的「儀式感」與專屬感。想為生日增添溫柔儀式，陽苔可以是你慶生選擇中既漂亮又有內涵的那一站。

「陽苔·Yang Tai」店家資訊

📍地址：台北市大同區承德路二段53巷33號

📍其他：全預約制，無內用無外帶

陽苔·Yang Tai 位於中山站旁、承德路二段小巷中的甜點工作室，主打高顏值整模蛋糕 圖片來源：陽苔·Yang Tai

台北「慶生蛋糕」推薦：青菓 chinguo cafe

位在台北的青菓 chinguo cafe 是許多人推薦的「高質感客製化慶生蛋糕店」，他們家提供全客製化，從尺寸、外型、口味到內餡都能依個人喜好調整，超適合有自己想法、想做出獨一無二生日蛋糕的朋友。第一次嘗試的人可以試試人氣伯爵茶糕體，茶香濃郁、口感蓬鬆濕潤，搭配水果或鮮奶油都超完美。整體外觀走韓系溫柔風，拍照也很上鏡。想要兼顧美感與味道的漂亮慶生蛋糕，青菓絕對值得收藏！

「青菓 chinguo cafe」店家資訊

📍地址：台北市中山區四平街22號

📍電話：02 2567 0506

📍其他：僅提供外帶店取

位在台北的青菓 chinguo cafe 是許多人推薦的「高質感客製化慶生蛋糕店」圖片來源：青菓 chinguo cafe

台北「慶生蛋糕」推薦：貝克宅

位於台北南京復興與松江南京之間巷弄裡的「貝克宅」，是許多甜點控私藏的慶生蛋糕店。店內氛圍溫暖低調，蛋糕外觀精緻又有特色，其中最受推薦的椪糖紅茶草莓戚風更是招牌。以茶香濃郁的阿薩姆紅茶戚風為基底，搭配獨家椪糖紅茶鮮奶油，再點綴新鮮草莓，茶香與草莓酸甜完美融合，每一口都令人欲罷不能。

「貝克宅」店家資訊

📍忠孝店地址：臺北市大安區忠孝東路三段248巷13弄16號（可內用） 📍忠孝店電話：02 2778 6082

📍南京店地址：臺北市中山區南京東路三段89巷5弄4號（僅限外帶） 📍南京店電話：02 2517 6722

位於台北南京復興與松江南京之間巷弄裡的「貝克宅」圖片來源：貝克宅

台北「慶生蛋糕」推薦：鐵木 Ironwood Coffee

位於台北的鐵木 Ironwood Coffee 是鮮奶油控必訪的慶生蛋糕店！這裡的蛋糕以香甜輕盈的生乳奶油聞名，每一口都能感受到濃郁奶香卻不油膩，連平常不愛鮮奶油的人都忍不住一口接一口。且蛋糕外觀簡約又有質感，也非常適合拍照留念。

「鐵木 Ironwood Coffee」店家資訊

📍台北大安門市地址：台北市大安區復興南路一段295巷15號 📍電話：02 2703 7015

📍台北中山門市地址：台北市大同區南京西路64巷16-2號2F 📍電話：02 2552 7292

📍台中草悟門市地址：台中市西區模範街21巷7號 📍電話：04 2305 5575

紅絲絨草莓奶油蛋糕，NT$1,080 圖片來源：鐵木

台北「慶生蛋糕」推薦：Petit Chou 小隻甜點室

位於大稻埕老宅二樓的 Petit Chou 小隻甜點室，甜點外觀精緻，最初以聖多諾黑鮮奶油蛋糕打響名號，現在則依季節推出限定款。Beauty 編私心推薦「無花果焦糖奶油茶蛋糕」，選用瑪黑蘇格蘭奶油茶製作，茶香帶焦糖氣息，再以鹽之花點綴，入口呈現獨特鹹奶油風味，內餡藏有新鮮無花果與柑橘慕斯，口感層次豐富，一吃就上癮！

「Petit Chou 小隻甜點室」店家資訊

📍地址：臺北市延平北路二段62號2樓 📍其他：全預訂制

位於大稻埕老宅二樓的 Petit Chou 小隻甜點室，甜點外觀精緻 圖片來源：Petit Chou 小隻甜點室

台北「慶生蛋糕」推薦：KITOYA キトヤ製菓

KITOYA キトヤ製菓的蛋糕以日系精緻風格聞名，鮮奶油輕盈滑順、不膩口，茶香蛋糕體香氣恰到好處，口感細緻柔軟。外層裝飾也非常講究，每一個細節都能感受到闆娘滿滿的職人魂與用，無論是小型慶生或送禮，KITOYA 的蛋糕不僅美味，拍照也超上鏡，是想在台北選擇兼具美感與味道生日蛋糕的最佳選擇。

「KITOYA キトヤ製菓」店家資訊

📍地址：新北市土城區金城路三段73巷9弄14號 📍其他：甜點品項全採預約制

KITOYA キトヤ製菓的蛋糕以日系精緻風格聞名 圖片來源：K I T O Y A キトヤ製菓

台北「慶生蛋糕」推薦：WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點

藏身於台北信義區巷弄內的 WUnique 吳一無二，以法式甜點為主軸，他們家的蛋糕外觀優雅、細節講究，從經典的「聖多諾黑泡芙塔」到別具巧思的「翻轉蘋果塔」，每一款都彰顯出法式手藝與台灣當季食材融合的美好。若你想在生日這天選一款既美麗又不俗套的蛋糕，吳一無二的作品絕對值得考慮，讓慶生氛圍多點儀式感，也讓味蕾得到滿足！

「WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點」店家資訊

📍信義松菸本店地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄37號 📍電話：02 2737 1707

藏身於台北信義區巷弄內的 WUnique 吳一無二，以法式甜點為主軸 圖片來源：WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點

