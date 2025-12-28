《台北上海城市論壇》未來雙城之間、海峽兩岸 如何發展？ 蔣萬安：接觸、對話、了解、互動

蔣萬安（右）前往上海，參加雙城論壇。



台北市長蔣萬安參加「台北上海城市論壇」，他昨（二十八）日致詞表示，在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。因為，我始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好。「雙城好，兩岸好！」不過，我在來上海的途中，飛越台灣海峽。不禁讓我想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過一九四九年兩岸人民悲歡離合；也見證過兩岸和平交流。我相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？

今年雙城論壇主軸是「科技改變生活」。很多人以為，科技走到今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊。但我認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應要珍視以「以人為本」核心價值。

蔣萬安指出，民國八年五四運動，喊出德先生、賽先生，喚起華人世界對這兩大議題的追索。從我們的時代來看，賽先生，就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」。所謂德先生、賽先生就是音譯，民主（Democracy）、科學（Science）的音譯。

蔣萬安進一步指出，不管是德先生也好，賽先生也罷，都是「以人為本」，而這個「人」，不是集合名詞，而是要落實在「每一個不同的人身上」。我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只有注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度。

因此，我誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這是我的期待，也是我一直努力的目標。