《台北上海城市論壇》科技醫療聚焦AI領域

台北市衛生局長黃建華與上海市衛生健康委員會主任聞大翔帶領兩市代表，昨（二十八）日在上海外灘茂悅大酒店舉行「二○二五台北上海城市論壇科技醫療分論壇」。北市衛生局表示，開幕式由上海市衛生健康委員會副主任羅蒙主持，上午演講由輔大教授謝邦昌分享「AI賦能智慧醫療：AI與大資料建構精準智慧醫療」，介紹AI科技與大數據於科技醫療領域的應用。

上海市演講聚焦於「上海醫療科技前沿探索與展望」，由副主任胡鴻毅深入探討上海醫療衛生創新體系、發展及成果。下午由萬芳醫院院長劉燦宏分享「數位醫療再造：邁向TAIP-X的智慧旅程」。復旦大學附屬中山醫院內鏡中心主任周平紅分享「復旦中山內鏡中心的數智化升級新篇章」。

廣告 廣告

接著台北醫學大學教授許明暉分享「AI助力全生命週期健康管理」，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院醫學影像先進技術研究院院長陳海濤分享「建設瑞金醫院腫瘤質子中心」。隨後由台北市立聯合醫院副總院長江碩儒探討「台北市立聯合醫院人工智慧醫療的佈局：AI心電圖經驗的分享和發展」，上海市第六人民醫院國家骨科醫學中心主任馬昕分享「骨科醫學中心科技創新探索」。

最後，分論壇進行焦點討論，由衛生局副局長陳正誠與上海市衛生健康委員會副主任羅蒙主持，兩市代表參與這場重要討論，分享彼此的看法和經驗，共同探討科技醫療的未來發展方向。