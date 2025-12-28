《台北上海城市論壇》軌道交通不只是運輸更是城市經濟催化劑

二○二五台北上海城市論壇」軌道交通分論壇昨（二十八）日在上海市落幕。台北市交通局表示，以「智啟交通新未來數位賦能新生活」為主題，聚焦於「打造高品質、永續發展的公共交通」、「軌道創新營運與發展」及「數位資訊創新應用」三大議題，共同探討兩市智慧交通及永續運輸發展方向，參與分論壇兩市代表總計五十二人。此外，軌道交通不只是運輸，更是城市經濟催化劑。

分論壇由上海市肖輝主任致詞時，說明上海持續推進公共交通高品質發展，推動數位化智慧化綠色化轉型，努力讓市民出行更便捷、服務更貼心。台北市在公共交通優先、智慧交通技術應用等方面擁有豐富經驗及創新舉措，許多做法值得共同學習借鑒。

謝銘鴻局長致詞指出，軌道交通不只是運輸工具，更是城市經濟的催化劑。TOD（大眾運輸導向發展）、智慧車站、票證整合與商業模式創新，軌道系統透過跨域合作與數位轉型，創造新的服務價值與營收來源。台北將於二○二九年辦理智慧運輸系統世界大會，會持續推動智慧運輸建設、產業發展、智慧城市、ICT產業、智慧交通及觀光相關產業促進升級。

上海市副主任劉斌在分論壇第一場次以「打造可持續綠色交通，推動公共交通高品質發展」為主題，指出上海市公共運輸服務多元且高效率，推廣新能源公車及計程車服務，透過「城市交通大腦」實現整合交通管理，推動自動駕駛及行動交通服務，提升營運與服務效能，構建成更融合、更人本公共交通服務網，以提供無縫銜接智慧綠色交通服務。

北市副局長葉梓銓接續以「台北市人工智慧與永續交通」為題，說明台北透過AI技術結合大數據分析，進行交通流量預測，即時調度公共運輸，從而優化路線、減少空車行駛，顯著提升效率並降低碳排放。