台北上海市長會面 蔣萬安：願交流溝通和平就可為

（中央社記者張淑伶上海28日電）台北市長蔣萬安今天在與上海市長龔正會面時說，在兩岸的氛圍如此緊張之下，雙城論壇能夠持續舉辦，兩人能面對面坐下來說話，這本身就是一種力量；只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可為。

今年雙城論壇從9月延宕至今，趕在2025年結束前舉辦，但又因為台北12月19日發生隨機傷人事件，蔣萬安決定縮短參與論壇的時程。

蔣萬安今天早上從台北搭機抵達上海，參加本屆台北上海城市論壇主論壇，他在會前與龔正會面，雙方並互相致贈禮物。

廣告 廣告

龔正首先表達歡迎之意，並強調要和平、要發展、要合作、要交流，指這是兩岸民眾共同的願望，並表示雙城論壇會進一步促進兩市的合作。

蔣萬安說，大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇就像老朋友見面，「只要心意在，雖然晚但都會水到渠成」，對此他感謝雙方團隊透過不斷地聯繫溝通，克服一切困難。

他細數過去3年兩市的互動，並表示今年要針對水治理還有職業培訓簽訂新的合作備忘錄。他認為，這就是市政最美的地方，兩座城市的市民，藉由對方的經驗，生活得更好。

他還特別提到：「台北的小朋友都在問：小貓熊什麼時候可以來？」他特別感謝上海團隊大力的幫忙，能夠讓小貓熊的血緣更新有實質的進展，並稱這不只是動物園的事，而是兩座城市「可愛且親切」的牽掛。

蔣萬安說，今天的見面意義遠比我們個人要大得多，在兩岸的氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦，大家能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種力量，就像定心丸，告訴兩岸民眾及海內外的朋友，只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可為。

他說，任何東西都不可能取代面對面的交流，越困難越需要溝通，「因此我們一起努力，為台北上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起努力，走出一條穩健的道路。只要雙城好，兩岸一定好」。

蔣萬安發言結束後，龔正向蔣萬安贈禮，禮物為「玉蘭綻放·堅如磐石」的藝術瓷瓶，象徵上海與台北兩座城市的文化橋樑與情感紐帶，連結兩市攜手共進。

蔣萬安贈龔正的主禮是「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行，另外還有一份以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒。（編輯：廖文綺）1141228