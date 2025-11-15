台北上海雙城論壇又傳變數 蔣萬安：多年交流不必被複雜化

傳出雙城論壇延期未定，台北市長蔣萬安也做出回應。（圖：蔣萬安臉書）

台北與上海原訂年底舉行的雙城論壇因延期而時間遲遲未定，台北市長蔣萬安今天（15日）受訪表示，市府始終以「對等、尊嚴、善意、互惠」推動交流，也強調雙方合作多年，本就不需要被外界因素搞得太複雜。他重申這項跨城市對話既有成熟基礎，應回到既定框架持續推動。

蔣萬安今天前往校園校慶活動時，被問到在國民黨副主席張榮恭前往中國大陸會晤宋濤及上海市委書記後，傳出陸委會展開反制，有意不核准上海市台辦副主任李驍東來台，導致論壇時程再度生變。市府昨晚已收到相關訊息，也啟動內部討論因應。蔣萬安今天仍強調，中央先前也表示樂見交流持續，因此他也希望雙城論壇不被政治氛圍牽動太多，呼籲應讓城市互動回到務實合作。

另外被問到近期韓國Super Junior在大巨蛋舉辦演唱會、他送上壽桃與台味禮包引發討論時，蔣萬安笑說市府都會提前與主辦單位溝通，依演出團體不同設計「城市歡迎彩蛋」，也重申若其他偶像來台，也會持續創造友善氛圍。至於交通部想保留演唱會票券給國外粉絲、卻引發台灣粉絲不滿一事，他則以微笑帶過沒有評論。