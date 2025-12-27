台北上海雙城論壇登場 副市長林奕華率團出訪

台北市副市長林奕華率領市府團隊前往上海，展開為期2日的交流活動。2025台北上海雙城論壇主題是「科技改變生活」，將簽署水治理及職能培訓交流2項MOU，並透過多場分論壇深入探討科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題。

台北市副市長林奕華提及，「包括他們捷運的聯絡線，包括也看了所謂的演唱會經濟等等相關的部分，還有水治理的部分。所以相信呢，雖然是2天的行程，但是非常非常地豐富，也希望在這樣的交流過程之中，能夠讓第16年的雙城論壇，能夠持續地做一個平常、好的互相學習。」

主團抵達上海後，將搭乘並參訪「市域機場聯絡線」，接著依序參訪「梅賽德斯奔馳文化中心」、「中山醫院」、「徐匯濱江西岸夢中心」。

公視新聞記者黃姵涵於現場指出，「台北市副市長林奕華率領的主團規模約120人，除了議長及市議員之外，還包含專家學者等人來交流兩市經驗。」