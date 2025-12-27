台北上海雙城論壇登場 林奕華率團出席盼深化城市交流

2025年台北上海雙城論壇登場，台北市副市長林奕華率市府團隊前往上海出席。（圖／台北市政府提供）

2025年台北上海雙城論壇今（27）日登場，台北市副市長林奕華率領市府團隊前往上海出席。她表示，雖然行程僅有兩天，但安排相當豐富，期盼透過兩市在城市治理上的交流，為市民謀求更好的未來願景。

本屆雙城論壇由上海市主辦，原規劃由台北市長蔣萬安率團出席，但因1219北市隨機傷人事件，蔣萬安臨時縮短行程，僅參加翌日上午的主論壇活動，其餘子論壇與相關交流行程，皆由林奕華代表出席。

本屆雙城論壇以「科技改變生活」為主題，台北與上海將簽署兩項合作備忘錄（MOU），內容涵蓋水治理及職能培訓交流。此次台北市赴上海參與論壇總人數約120人，包括副市長戴錫欽及10位市議員；市府團隊則由林奕華率領，成員包含秘書長、副秘書長、13個局處首長與同仁，以及多位學者專家。

林奕華表示，分論壇將針對科技醫療、軌道交通、樂齡健康、演唱會經濟及水治理等議題進行經驗交流。林奕華情調，雖然只是兩天的行程，但在行程安排上非常的豐富，也希望透過兩個城市治理的交流過程，讓邁入第十六年的雙城論壇能夠持續成為一個常態的交流平台，為兩市人民謀求未來更好的願景。

