台北上海雙城論壇「壓線」提申請 蔣萬安「這2天」赴中國

據了解，台北市政府今（10）天「壓線」向陸委會申請，市長蔣萬安赴中國出席台北上海雙城論壇時間定案，蔣將於本月27、28日赴上海。





由於向陸委會送件申請，需15日工作天，今天才定案謂壓線送件。今年雙城論壇舉辦可謂「一波三折」，原定今年9月底就要辦，卻因合作備忘錄（MOU）審查程序尚未完備，副市長林奕華於9月22日臨時喊卡，延至12月下旬舉辦。蔣萬安日前曾表示，雙城論壇確定就在12月底辦，很多行政細節在跟上海方協調中。

對此，台北市府表示，本年度的雙城論壇已進入最後行政的確認階段，一切也都依相關規定辦理，待確認後再向大家說明具體安排。



台北市今年預計簽署兩項合作備忘錄，除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成。





