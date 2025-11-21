台北上海雙城論壇12月下旬登場 林奕華：上海方昨來台討論

台北市副市長林奕華今日證實，上海市昨日有來討論，時程初步鎖定12月下旬。（翻攝自臉書@林奕華）

原訂9月舉行的台北上海雙城論壇延遲至今，台北市副市長林奕華今日證實，上海市昨日有來討論，時程初步鎖定12月下旬。

林奕華今（21日）表示，目前為開議期間須看議會的進度，也需與議長、上海方面協調時間，接下來為總質詢，因此相關安排都需配合議會。時間方面選定兩個時間，再與上海方面來做協調，由於依據中央規定，申請赴中國約須兩週前送件，合作備忘錄（MOU）則至少要1個月前送出審議，北市府都將按時程逐步處理。

至於外界關注的MOU部分，林奕華指出，原件分為兩部分，其中一項已獲中央核准，不過有關「智能訓練」內容因修改幅度超過一半、名稱也有修改，依內政部規定必須重送，因此現在兩個時間點大概落在12月下旬。此外，她也證實，上海台辦代表這2天確實在台灣，雙方密集協商細節，整體進度均在預期時程之內。

