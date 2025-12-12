台北下雪了！AIR SPACE打造DINOTAENG冬日奇境主題店 超萌短尾矮袋鼠陪你過暖冬

冬季療癒氛圍來襲！台灣女裝品牌 AIR SPACE 與全球人氣插畫 IP DINOTAENG 再度合作，推出冬季限定「Snow in Marshville」系列，將雪地童話搬進台北中山南西三店。療癒角色 QUOKKA 與 BOBO 在店內化身冬日嚮導，陪粉絲一起穿越雪花世界，感受夢幻年末氣息。

（圖／AIR SPACE）

冬日奇境主題店12/15盛大開幕

「WONDER WINTER 冬日奇境主題店」以白雪、藍白燈光與聖誕裝飾重現 Marshville 雪地村莊。入口巨型 QUOKKA 與 BOBO 公仔迎賓，店內還設置堆雪人區、溜冰路線意象等拍照場景，每個角落都充滿冬季浪漫。週五至週日，以及 12/24、12/25 晚間18:00～21:00，還將舉辦「身歷奇境雪花秀」，打造如國外街頭聖誕夜般的浪漫氛圍。

廣告 廣告

（圖／AIR SPACE）

冬季系列服飾與生活場景亮點

本季 DINOTAENG 系列服飾以「溫暖陪伴 × 童趣雪景」為設計核心，呈現刺繡與印花工藝打造的奇幻雪景。主題店也同步展出雪靴、毛毯及造型抱枕等冬日生活小物，呼應雪夜童話感，帶來視覺與生活的雙重暖意。

這次的 AIR SPACE x DINOTAENG 冬季企劃，不只是新品發表，更將冬日童話與互動體驗結合。前往南西三店的粉絲可拍攝專屬主題照片，將雪地童話的療癒氛圍帶回日常，也為寒冬增添一份暖心趣味。

延伸閱讀

卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店登場！80款限定周邊一次看 粉紅包包、證件套萌度爆表

抹茶控衝了！日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸 限時買一送一、聖誕新品同步登場