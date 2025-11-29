台北不解之謎？他問「溫州大餛飩」狂開分店 內行揭關鍵：湯不是用來喝的

網友分析老虎醬溫州大餛飩分店多、屹立不搖原因。圖／翻攝自老虎醬溫州大餛飩官網

一名網友在社群發文指出，雖然目前已經搬離台北，仍對於「老虎醬溫州大餛飩為何這麼多加分店」感到質疑，更成了他對於「台北7大不思議之謎」，引起討論；對此一派網友認為「主要是吃粗飽、品質穩定」，也有網友給予不同見解。

原PO在社群發文質疑，不明白「為什麼溫州大餛飩可以那麼難吃但又開那麼多店」，且每家店面空間相當大，還能聘請「超乎常理的多」且看起來又沒事做的店員；然而過去也有YTR以「開箱連鎖餐廳地雷品項」為主題拍攝，點名紅油抄手成麻醬餛飩、榨菜肉絲如熱水加鹽，相當清淡。

貼文一出，網友紛紛表示「我家附近的也開十幾年，每次看到還是每次都在想怎麼有辦法」、「湯麵味道清淡」、「健康的味道」、「難吃到嚇人但還高朋滿座」、「不難吃，但真的超普通」、「真台北人不吃這家」。

不過一派網友分析，雖然口味「普通」，不過台北的平價小吃有更多更雷的，然而清淡不油、店內沒有難聞的油煙味，基本上都很乾淨，且小菜豐富價格低、自製辣椒才是靈魂人物，另外「比起那種幽靈廚房看不見製作環境又貴又難吃的午餐便當，你至少知道他餐點是怎麼做的」，也有網友點出「加班之後想要吃個熱熱的食物不容易」，因此成了不想吃超商、純求溫飽的最佳選擇。

網友也分享美味加分技巧，雖然麵清淡、味道「可以預期」，鮮少出現煮太爛的問題，然而「湯沒有人在喝，那是用來洗餛飩的」，建議可以添加醋、自製辣椒、搭配小菜，一整套吃下來也比便當豐富，大讚「簡直是上班族最低調樸實的好朋友」。

事實上老虎醬溫溫州大餛飩創始於西元1990年，採每日手工現做，據官方資料指出，創辦人陳小克移民美國時，於中國人餐廳學習發現師傅調製辣醬，得知辣椒需陽光之習性，經多地尋找品質精純之辣椒，經多年研發才推出保留傳統口味之餘也因應現代多元吃法的「老虎醬」，盼能在平價小吃中一枝獨秀；至今創立35年，也默默成為台北人心中獨特記憶。



