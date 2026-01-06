台北中小學營養午餐免費 蔣萬安拍板

面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜挑戰。台北市長蔣萬安昨（六）日於市政會議宣布，台北市營養午餐全面免費，首先對於孩子的營養政策，他堅持再苦不能苦孩子，鮮奶只是第一步，現在再向前一大步，從今年起，台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。

蔣萬安指出，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，隨著物價波動，家庭育兒負擔日益沉重，透過全面免費，以營養午餐平均一餐六十到七十元，能直接減輕家長每年上萬元經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因為餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

這是一項未來的投資，確保每一位台北孩子都能享用高品質、均衡且安全的午餐，這就是在厚植城市未來競爭力，透過實質減輕養育的經濟負擔，持續打造養育友善的宜居台北，所以，營養午餐全面免費不只是福利，更是台北對下一代健康的承諾。