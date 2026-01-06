台北中山區居酒屋推薦，美味日式串燒
下班後想找個地方放鬆、與朋友小酌聊天，或安排不失質感的商務聚餐，那麼位於市中心、交通便利的「鷲炎鹽串燒居酒屋」，便是熱門的台北中山區居酒屋推薦聚餐選擇，他們以對食材的堅持與職人精神，打造出令人願意一訪再訪的日式串燒用餐體驗，是許多饕客收藏的深夜愛店。
「鷲炎鹽串燒居酒屋」創立於2020年，創業以來保持著「讓消費者用合理的價格，吃到高cp值料理」的初衷，即使市場環境變動，依然維持穩定價格、嚴選食材與培訓師傅，帶給客人高品質的美食享受，也因此在短時間內累積大量熟客，成為許多顧客喜愛的台北中山區居酒屋推薦品牌。
品牌名稱「鷲」，象徵鵰類的勇猛、自由與長久生命力，反映出品牌對餐飲勇於嘗試的野心與態度，公司名稱「一鷲國際餐飲有限公司」，則是取「依舊」的諧音，代表熱情、服務、品質與專業始終如一，也與日本燒鳥文化中「莫忘初衷」的職人價值相互呼應，使他們對料理的要求、對客人的用心，都維持在最初的狀態。
「鷲炎鹽串燒居酒屋」相當重視團隊文化，負責人深信「以人為本」的理念，唯有照顧好員工，才能讓好的服務態度自然流露。自疫情後，公司每年安排全額支付的海外員工旅遊，夥伴在工作之餘也能好好生活，這樣的用心轉化為餐桌上的默契與穩定品質，帶給來訪的客人輕鬆、溫暖的氛圍。
台北中山區居酒屋推薦品牌「鷲炎鹽串燒居酒屋」主打多款精緻的日式串燒，同時提供鹽燒與醬燒兩種調味，客人可品嚐同一食材的不同風味。負責人累積超過十年的燒烤經驗，並培訓多位能獨當一面的燒烤師傅，他們能在維持水準的同時展現個人特色，呈現各種料理細節層次。
在「鹽」的調味上，品牌選用三款不同國家的鹽，依鹹度與香氣調配比例，再經獨門炒工製成，不搶走食材鋒頭又能帶出最自然的鮮甜，因其色澤似火焰，故品牌「炎鹽」二字因此而來；醬汁部分以枸杞、陳皮、紅棗、丁香等諸多中藥素材，結合老滷汁工法，連續十二小時熬煮而成，成為最適合搭配台灣放山雞的烤肉醬汁。
品牌也導入日本Asahi生啤酒，負責人具備日本酒唎酒師執照，店內全員也具初階唎酒師認證，能依客人喜好推薦合適酒款，專業服務特別受到商務聚餐族群青睞，讓「鷲炎鹽串燒居酒屋」在台北中山區居酒屋推薦名單中脫穎而出。
「鷲炎鹽串燒居酒屋」用餐空間寬敞明亮，並設置下吸式排煙設備，因此客人用餐後不會留下燒烤味，也不會造成長時間工作的師傅身體太大的負擔。若您喜愛美食、享受小酌，或需要安排商務餐敘，品牌的職人日式串燒與穩定服務，是品質保證的選擇，現在就點選以下連結，了解更多台北中山區居酒屋推薦資訊。
更多台北中山區居酒屋推薦資訊請洽以下連結：
店家品牌名：鷲炎鹽串燒居酒屋
聯絡電話：02-2523-1199
地址：台北市中山區中山北路二段137巷1號
營業時間：週一至週日17:30～00:30
Google：https://rink.cc/3eodb
IG：https://rink.cc/7qwlp
地圖：https://rink.cc/bmfh3
以上資訊由鷲炎鹽串燒居酒屋提供
