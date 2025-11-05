台北中山區羊肉火鍋新選擇 每日溫體羊直送 清燉湯頭健康又暖胃

不愛羊肉也會愛上！這家台北全羊料理餐廳藏著隱藏版驚喜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

一段旅行的啟發 中山區羊肉火鍋推薦新勢力誕生

羊肉火鍋也能有細緻口感與設計感？這家中山區巷弄餐館從湯頭、肉品到用餐氛圍都極度講究，默默成為行天宮附近聚餐新熱點。

位於錦州街巷弄內的招財溫體羊，是一間由母子共同創辦的中山區羊肉餐廳。創辦人郭先生談起創業初衷，回憶起母親在彰化嚐過一碗鮮嫩的羊肉料理後驚訝地說：「台北怎麼沒有這麼好吃的羊肉？」這句話成為引爆點，於是他決定延續這份記憶，將傳統的溫體羊滋味帶回台北，落腳於行天宮站附近，成為錦州街美食推薦名單中備受注目的新選擇。

台北清燉羊肉鍋翻轉印象，主打夏天也能享用的輕火鍋風格（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

原味精神出發 重新定義台北溫體羊料理

擁有多年餐飲經驗的郭老闆，看見城市人對健康與食材品質的高度敏感，決定以更純粹的方式詮釋羊肉美味。他堅持選用每日直送的新鮮溫體羊肉為主角，搭配以蔬果熬煮的清燉湯底，為台北羊肉火鍋市場帶來截然不同的清新風味。

招財溫體羊捨棄傳統藥膳湯頭的濃重口感，改以清燉手法呈現羊肉的原始甜度與層次，讓湯頭清爽而不油膩。這樣的堅持，不僅讓品牌在中山區聚餐美食中脫穎而出，也讓羊肉不再只是冬季限定。

台北新鮮現宰羊肉推薦，嚴選產地直送溫體羊火鍋（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從菜單到空間 打造中山區家庭聚餐推薦場域

「我希望這是一個讓人自在用餐的地方。」郭老闆說。招財溫體羊的空間設計溫馨簡潔，沒有刻意營造的網美風格，卻有一種回家的舒適氛圍。店內以柔和燈光與木質色調打造親切感，讓每位客人都能放慢步調、專注於餐桌上的溫度。



特別設計的個人鍋與小份量套餐，讓一人用餐也能輕鬆享用台北特色火鍋；而多人聚餐則可預約大桌，適合家庭與朋友聚會。這樣貼心的空間配置，讓招財溫體羊成為行天宮聚餐火鍋與中山區家庭聚餐推薦名單中的熱門選擇，也是錦州街火鍋餐廳裡少見能兼顧「獨享」與「共享」的溫暖據點。

中山區羊肉料理聚餐首選，適合三五好友的隱藏版火鍋店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

品牌名稱背後 「招財」是一種祝福 也是理念

「我們不只是賣羊肉，而是想讓顧客吃得安心、吃得開心。」郭老闆這麼形容。招財溫體羊的命名蘊含祝福，也展現品牌對餐桌文化的重視。在中山區人氣鍋物競爭激烈的市場中，它靠著一鍋蔬果清燉湯，成為不少台北羊肉火鍋愛好者口耳相傳的秘密據點，慢慢在錦州街火鍋餐廳地圖上站穩一席之地。



延伸了解 你可能也想問的事：走進這鍋羊肉湯背後的故事



Q1. 這裡的羊肉會有腥味嗎？

不會。《招財溫體羊》使用的是每日從彰化牧場直送的溫體羊，並搭配清燉蔬果湯底熬煮。因為選材與處理過程細緻，大多數顧客都表示「完全沒有羊騷味」，甚至原本不吃羊的人也會愛上。



Q2. 清燉湯底跟傳統藥膳羊肉爐有什麼不同？

傳統台北羊肉爐火鍋多以重口味藥膳為主，《招財溫體羊》主打清爽的蔬菜湯底，強調「羊肉的本味」，適合全年食用，不會有中藥或香料壓過食材風味的問題，特別適合重視飲食清爽與健康的消費者。



Q3. 如果我一個人來用餐，會不會不方便？

不會。店家特別設計了一人鍋與個人套餐，讓獨自前來用餐的客人也能自在享用。這樣的設計也讓它成為許多中山區上班族的晚餐首選，更是在尋找「錦州街火鍋餐廳」時常被推薦的店家。



Q4. 適合帶小孩或家人來聚餐嗎？

非常適合。店內有兒童椅、寵物友善空間，也提供適合家庭共食的多人鍋與圓桌座位，是不少家庭聚餐會選擇的中山區家庭聚餐推薦地點。包場空間彈性，也方便舉辦小型聚會或節日餐敘。



《招財溫體羊》

地址：台北市中山區錦州街157巷3號1樓

（鄰近捷運行天宮站 4 號出口）

連絡電話：02-2541-1788

官方FB：https://rink.cc/y2fhd

Google地圖：https://rink.cc/fx9tj

更多資訊：https://rink.cc/0mmx9

（最新資訊請以商家公告為準）