台北中山區點亮全台飯店最高聖誕樹 手繪明信片歲末送暖

12月31日（含）前，台北晶華於中庭「Azie」餐廳推出 「Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴」聖誕限定雙層午茶組。（圖／台北晶華酒店）

每到12月的聖誕節，街頭巷尾的櫥窗布置、商場的音樂總是洋溢濃郁的節慶氣氛，尤其是異國風情濃厚的台北中山區，聖誕節氣氛更顯熱烈。台北中山區的高檔飯店也開始布置聖誕主題裝飾迎客，台北晶華酒店日前點亮全台飯店最高的聖誕樹，並推出高顏值的下午茶增添過節儀式感；台北中山九昱希爾頓逸林酒店則是以寄送限量的主題明信片和神祕小禮，在歲末暖送祝福；酒店還有招牌牛肉麵買1送1的限時好康，以台灣神級美食陪伴民眾歡度佳節。

廣告 廣告

晶華攜手海瑞溫斯頓 點亮全台飯店最高聖誕樹

晶華酒店27日舉辦聖誕點燈儀式，邀請到海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘（右3）、晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右4）、晶華國際酒店集團營運長吳偉正（左）等人擔任點燈嘉賓。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華酒店27日率先為矗立在酒店中庭的3層樓高聖誕樹舉辦點燈儀式，邀請到海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校代表、Ginza Sand創辦人暨社長森本龍一擔任點燈嘉賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮和營運長吳偉正攜手點亮由晶華與海瑞溫斯頓共同佈置的精品聖誕樹。這顆堪稱全台飯店室內最高的聖誕樹在歐洲學校合唱團的美妙歌聲，以及聖誕老公公的溫暖祝福聲中被點亮，為賓客傳遞佳節祝福與希望。現場同步推出主廚精心設計的「Harry Winston’s Holiday聖誕限定午茶組」，滿足民眾過節餐敘需求。

台北晶華酒店點亮3層樓高、堪稱全台飯店室內最高的聖誕樹，為聖誕節揭開溫馨序幕。（圖／台北晶華酒店）

位於台北晶華酒店1樓中庭的聖誕樹，約3層樓高、近12公尺，樹身綴滿2000顆象徵海瑞溫斯頓品牌色的藍球與金球，搭配綠白色交織的榭寄生葉，充滿佳節愉悅氛圍。為呼應永續經營的理念，飯店持續使用LED燈串，長達40天的聖誕季節，用電量可較之前使用千顆鎢絲燈泡時節省5800度電，相當於減少碳排放量約2865公斤。

冬日夢幻饗宴雙層午茶 享聖誕老人優先合影禮遇

「Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴」雙層午茶組匯集4款精緻鹹點以及5款宛如珠寶工藝般精巧的甜品，每份2580元另加1成。（圖／台北晶華酒店）

即日起至12月31日，台北晶華酒店中庭「Azie餐廳」也推出「Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴」雙層午茶組，以細緻節慶風味鋪陳冬日時光的優雅儀式。午茶內容匯集4款層次豐富的精緻鹹點，包括「鱈場蟹魚子醬」、「香煎干貝佐櫛瓜」、「鴨肝帕尼尼」、「波士頓龍蝦佐千層洋芋」；以及5款造型宛如珠寶工藝般精巧的甜品，可品嘗到「開心果馬卡龍聖誕樹」、「無花果塔」、「麋鹿巧克力海鹽泡芙」、「紅醋栗泡芙」和「可麗露」，以視覺與口感共同演繹節慶的迷人風情。午茶組搭配的2杯飲品亦可自由選擇，包括由晶華首席調酒師特調的「可可冬之夢」、散發節慶香氣的香料熱紅酒，或咖啡與茶。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店近期在館內的「La Salle森」酒吧展示主題薑餅屋與相關節慶佈置，與民眾歡度佳節。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店）

在3層樓高聖誕樹的光影映照之下享用午茶，無論色澤、香氣或季節氛圍皆更臻完滿，為冬日午後增添溫暖迷人的節慶儀式感。雙人份雙層午茶組每組2580元另加1成，點用午茶組即享與聖誕老公公優先合影禮遇，為旅客在歲末留下獨一無二的節慶記憶。

台北晶華今（29）日飯店前方時尚廣場舉辦的「晶華聖誕 慈善市集」，共有超過20個精選攤位，包括米其林星廚的節慶美食，還有飯店二手良品餐具、五星食材選物及耶誕禮品；另規劃親子手作薑餅、聖誕老公公合影與DJ Live演出，本次市集收入扣除必要成本後將全數捐贈喜憨兒基金會，將節慶祝福化為實際行動。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正在點燈儀式中表示：「一年一度的聖誕樹點燈儀式對晶華而言不僅是一項傳統，更象徵著飯店對賓客、合作夥伴與社會的感謝。今年這棵樹所承載的是大家對晶華的支持，也是我們持續回饋社會、擁抱在地的承諾。期待透過點燈、午茶、市集等系列活動，讓每一位踏入晶華的賓客都能感受到節慶的溫暖。」

中山九昱希爾頓逸林酒店 特製明信片暖送祝福

飯店業者特別準備的限量明信片，除可收集外，亦可寫下祝福，酒店將抽出幸運中獎者，連同明信片與神祕小禮一同寄出。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店）

同樣位於中山商圈的還有台北中山九昱希爾頓逸林酒店，近期業者也在酒店內陳設節慶相關佈置，並於「La Salle森」酒吧展示主題薑餅屋，與民眾一同迎接新年。活動期間，民眾可收集酒店提供的3款限量手繪風格明信片，在明信片上寫下溫馨祝福後投入指定收件區；酒店將於12月20、30日與1月5日，分別抽出5位幸運得主，連同明信片與神祕小禮一同寄出，在歲末傳遞溫暖祝福。

La Salle森酒吧的「逸林牛肉麵」買1送1優惠，累計銷售數字已賣破1500碗，原價每碗580元加1成，贈送者仍須收取原價1成服務費。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店）

此外，酒店聞名遐邇的經典原味「逸林牛肉麵」，連續70天不分內用外帶，全面買1送1，累計銷售數字已賣破1500碗，買1送1的超值優惠，也將於12月21日結束，喜愛牛肉麵的饕客，可要把握機會省錢吃一波。需提醒的是「逸林牛肉麵」買1送1，贈送者仍須收取原價1成服務費，亦不可與任何優惠併用。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

總ㄟ來開講》運動產業起飛 自己發光發熱

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴

網購髮夾桌墊塑化劑超標 消基會呼籲政府把關通路