許多人常感到身體緊繃、姿勢不穩或深層疲勞，這些小問題常與核心穩定、骨盆代償與長期姿勢偏移有關，因此，越來越多人開始尋找能真正理解身體，並提供深層調整的專業空間。今天要介紹的台北中山日式按摩整復推薦品牌椿之院日式整体院，便以「平衡」為核心的調整方式廣獲好評，他們運用身體深層邏輯與骨盆調整概念，透過不強迫、不硬推的方式，協助身體逐步回到自然的穩定狀態。

成立於2021年的椿之院日式整体院，是創辦人以十年的臨床經驗與對身體的理解為基礎，聯合三位整復師共同打造的台北中山日式按摩整復推薦品牌，「椿」取自山茶花的日文TSUBAKI，象徵著內斂、安靜而堅實的生命力，也是椿之院希望帶給客人的感受：不喧擾、不強求，讓身體默默變好，因此他們致力以兼具學理、技術與溫度的整復空間，帶給顧客安心放鬆的服務。

多數人在身體不適時，期待「快速、強力、立即有效」的方式，但椿之院深知許多長期困擾其實來自深層姿勢失衡、呼吸不協調、骨盆代償與慢性緊繃，這些問題不是力道越強就能解決，需理解身體的邏輯，才能循序引導其回到穩定的位置。

品牌以「Asobi遊び」為核心精神，強調日本傳統工藝重視的留白與彈性，而「Asobi」在身體調整上象徵不被卡住、不被推到極限，保有餘裕的狀態。椿之院的整復師在調整過程中，皆以這個精神為原則，將身體「引導」回合適的位置，這樣的理念使他們在骨盆調整與全身調理領域廣受肯定，入選台北中山日式按摩整復推薦名單。

椿之院主打的「體態平衡課程」以PSIS骨盆定位、深層筋膜釋放與呼吸調整法為基礎，透過提升骨骼與肌肉之間的協調度來進行調整，搭配日本整體技術的細膩觸感、AHT脊柱與骨盆調整邏輯、神經肌筋膜科學與臨床推理，讓整復師運用微調、引導與釋放的方式，協助身體恢復自然的運作機制。

台北中山日式按摩整復推薦店家椿之院打造溫暖、寧靜的按摩空間，透過光線與香氣營造「回到家」的居家氛圍，舒緩來訪者緊繃的情緒與肌肉。品牌期望成為那朵安靜卻能帶來改變的山茶花，幫助身體重新找回餘裕與平衡，如果您正在尋找溫柔、重視深層邏輯也注重平衡的整復空間，椿之院日式整体院會是值得信賴的選擇，他們專業的骨盆調整與全身協調調理，將陪伴每位客人走向更舒適的日常。

店家品牌名：椿之院日式整体院

聯絡電話：02-27409490

地址：台北市中山區復興北路36巷1號1樓

營業時間：週一至週日11:00~22:00

官網：https://rink.cc/o42q6

LINE：https://rink.cc/ll7i5

