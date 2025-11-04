台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人

台北｜五草車中華食館 南昌店

走在南昌路上，

這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；

那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，

幸運地只等了幾分鐘就有位子。

等我們吃到一半時，外頭早已排起長隊，

看來這裡真的是附近居民的老朋友，大家都熟門熟路地來這裡吃飯。

平價卻不馬虎的中華味

店裡乾淨明亮，開放式廚房裡鍋鏟翻飛的聲音此起彼落，

不難想像廚房內火光閃動間是師傅的節奏感。

菜單選項不算多，但每道菜看起來都實在，

那天我們點了紅油蝦仁抄手、酸辣湯、排骨蛋炒飯與炒空心菜，

幾乎涵蓋中華小館的經典組合。

排骨蛋炒飯一上桌就香氣逼人，

熱氣裊裊中，米飯粒粒分明、金黃透亮。

那不是油膩的亮，而是被高溫快炒後油脂均勻裹上的微光，

每一粒都飽含蛋香與鍋氣， 第一口入口，

能感覺米粒彈牙又鬆散，咀嚼時釋放出淡淡的鹹香與雞蛋的甜氣；

排骨則是主角中的主角，外層微酥，內裡軟嫩多汁，

咬下時那層薄薄的麵衣吸附著肉汁與醬香，

帶出一種近似糖醋卻更細膩的風味。

最迷人的，是那種「不急不躁」的火候，

飯粒在口中散開時，油香與蛋香緩緩融合，

排骨的香氣又補上一筆深色的基調，整體層次飽滿。

難怪有人說這裡是「平價版鼎泰豐」，

味道真的只差那麼一點點，

若鼎泰豐是精緻細膩的交響樂，

這裡則像是街頭爵士，有即興、有靈魂。

紅油蝦仁抄手

抄手以紅油打底，香氣濃郁誘人，

蝦仁飽滿彈牙，紅油中帶著花椒的微麻與辣椒的香辣，

吃起來層次豐富又開胃；

那份辣不是死辣，而是有深度、有節奏的香氣，讓人越吃越順口。

酸辣湯與炒空心菜

酸辣湯的味道也讓人驚喜；與鼎泰豐相比，

這裡的湯底更厚重一點，多了幾分辣椒的刺激感，

那種辣不是嗆口，而是尾韻緩緩散開的熱度，

讓酸味更亮、更有層次，

喝一口，整個人都暖了起來。

炒空心菜則清爽脆口、蒜香四溢，

是整桌菜的綠意平衡。

親民價格裡的職人精神

吃完後，我跟皮皮一致點頭：

「真的不錯，比鼎泰豐差一點點，但價格親民太多。」

「五草車中華食館」用樸實的方式呈現熟悉的中華滋味，

沒有華麗的擺盤，卻有用心的火候與誠懇的味道；

這裡的好，不只是味道，還有那份日常裡的溫度，

一到用餐時間就湧現的笑聲與香氣，構成了屬於南昌路的日常風景。

五草車中華食館 南昌店

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054592654010

網站：http://www.wutsaujiu.com.tw/php/menu_list.php

地址：100臺北市中正區南昌路二段188號

電話：0223681950

營業時間：11:30–20:40

＊店休時間請看粉絲頁，店內只收現金，不收服務費＊

文章來源：快樂雲愛旅行