台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 疑管線破裂估明天下午完成回填
台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。
警消上午10時41分獲報指出，位於大同區鄭州路的台北市聯合醫院中興院區對面變電箱倒塌，立即派員到場處理。經初查了解，現場因人行道塌陷，造成變電箱位移倒塌，警方已在現場警戒，並通知台電公司等單位到場處理，詳細事發原因待釐清。
台電說明，獲報後立即派員赴現場查修，變電箱傾斜位移並未造成用戶停電。台電表示，因道路下方土壤流失嚴重，形成長5公尺、寬4公尺左右的坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力與車輛投入搶修，道路塌陷原因待市府相關單位釐清。
台北市政府發布新聞資料表示，市長蔣萬安在市政行程中得知，立即指派副市長張溫德前往現場掌握狀況。張溫德到場後接受媒體聯訪表示，將先請台電公司移置變電箱，再由各管線單位檢視及搶修，目前坑洞沒有擴大跡象，請市民放心。
張溫德說，此處權管屬鐵道局及台鐵公司，旁邊則是台北市公辦都更基地，但基地內除了小規模的文資探勘挖掘外，沒有任何工程在施作，將在釐清坑洞內狀況後即刻檢修、排除狀況。
市府下午說明，台電公司已將變電箱吊至合適位置安放，初步勘查發現疑似有污水管線滲水，台北市工務局衛生下水道工程處將在晚間以免開挖工法進行修繕，預計明天白天開始將塌陷處灌漿回填、下午4時完成作業。
市府表示，目前周遭沿線號誌正常、車流順暢，警察局也在路口加派警力疏導交通，但因應後續復原作業，請行經此處的車輛減速慢行或提前改道，並建議用路人這兩天的上下班尖峰時間可以避開此路段。
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