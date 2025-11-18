台北也能吃到道地美式煙燻風味！ABV美式餐酒館推出「密蘇里八道招牌料理」

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】ABV Bar & Kitchen 啤酒餐廳領導品牌旗下的 ABV 美式餐酒館，以美國各州料理與啤酒文化為核心，致力於重現美國各地經典的餐桌風味。從煙燻烤肉、炸物、漢堡、披薩，到充滿靈魂的南方料理，呈現最道地的美式精神與熱鬧聚餐氛圍。ABV 美式餐酒館秉持「用美食環遊世界」的理念，帶領饕客一口一口走過美國多元的風土與文化。

ABV美式餐酒館推出「密蘇里主題菜單」八道經典美式料理與精釀啤酒共譜中西部風味。（圖／ABV 美式餐酒館 提供）

這一季的主題菜單，旅程來到美國的心臟地帶——密蘇里州（Missouri）。這裡曾是藍調音樂由南方傳向全美的重要中繼點，也是美式煙燻烤肉與家鄉料理的靈魂所在。密蘇里人將音樂與美食視為生活的一部分，煙燻的香氣、甜辣的滋味與自由的節奏，共同構成這片土地最動人的旋律。ABV 美式餐酒館以八道經典料理詮釋密蘇里的煙燻傳統與南方靈魂風味，密蘇里主題菜單自 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日 限時登場，邀你在台北感受來自美國中西部的炙熱與熱情。

炙熱煙燻的饗宴：密蘇里的餐桌精神

密蘇里的料理以甜辣為主調，伴隨炙烤後的層次香氣。無論是焦糖烤牛肉還是香辣煙燻肋排，都承載著家鄉的味道與美式自由的精神。 ABV 主廚團隊以正統美式烹調手法還原密蘇里的道地風味，並為每一道料理設計專屬啤酒搭配，讓啤酒的麥芽香、苦韻與燒烤的甜辣形成完美交錯。

開場的「密蘇里風味香辣煙燻肋排」是整份菜單的靈魂所在。肋排帶有適度的柔嫩口感，表層裹滿熱辣微甜番茄醬，風味濃郁而富有層次。配一杯煙燻啤酒，襯托出肋排的焦糖餘韻。

密蘇里風味香辣煙燻肋。（圖／ABV 美式餐酒館 提供）

延續這份濃郁香氣，「密蘇里黑角焦糖烤牛肉」以牛胸肉作主角，透過烘烤讓表層焦糖化，香氣飽滿、風味層次清晰。這是一道經典的密蘇里烤肉館風格料理，鹹甜交織、外酥內嫩、內裡保有肉汁，是啤酒愛好者最難抗拒的肉食誘惑。

「特色密蘇里手撕豬肉漢堡」呈現中西部經典烤肉文化的精神。豬肩肉烤至柔軟後手工撕碎，與特製的甜辣烤肉醬充分拌勻，包入 ABV 精選的鬆軟漢堡麵包與新鮮蔬菜。醬汁濃郁、口感豐富，搭配麵包的香氣層層堆疊。

從肉料理的濃厚風味轉入較清爽的節奏，「靈魂風味南方炸魚」讓整份菜單多了不同層次。以多利魚為基底的魚片裹上薄粉油炸至金黃，外酥、肉質細緻，搭配主廚特製的莎莎醬，鹹香爽口，帶出南方料理特有的輕快風味。

「奧札克蘋果特色沙拉」則以奧札克山區的蘋果為靈感，結合當地起司、香脆黑核桃與清爽的蘋果油醋，酸甜平衡、清脆爽口。這道沙拉不僅為整桌菜餚帶來節奏轉換，更展現了中西部農業地帶的自然純粹。

湯品部分，主廚特別打造「密蘇里巧達濃湯麵包盅」。以乳酪、培根與蔬菜熬成巧達濃湯，盛入烤得金黃的麵包碗中，香氣四溢。酥脆外皮吸附湯汁後的口感，是最典型的美式暖胃慰藉。

接下來登場的「聖路易風綜合起司堅果披薩」，靈感來自密蘇里最大城市——聖路易。主廚選用美式薄底餅皮，鋪上多種起司，並加入香味獨特的黑核桃，讓濃郁奶香與深邃堅果香交織，風味層次更加立體。薄脆餅皮承載著滿溢的香氣，是最容易讓人不自覺多拿一片的美式經典風味。

最後的壓軸甜點「密蘇里古尼奶油蛋糕（Gooey Butter Cake）」可說是當地最具代表性的甜品。柔軟濕潤的蛋糕體中滲出奶油香氣，入口滑順、甜而不膩，帶有如太陽般溫暖的尾韻。

密蘇里古尼奶油蛋糕。（圖／ABV 美式餐酒館 提供）

美式熱情 × 精釀啤酒：煙燻與麥香的共舞

ABV 美式餐酒館延續品牌對「餐酒搭配」的堅持，將美式料理的濃烈風味與世界精釀啤酒的多樣層次相互呼應。這次的密蘇里主題菜單特別強調「煙燻與麥香」的協奏——讓啤酒的苦韻與麥芽甜度在肉香之後綿延，轉化成中西部特有的節奏與靈魂。在這裡，啤酒不只是佐餐，而是料理的一部分；一口煙燻、一口啤酒，構成屬於美式聚餐的熱情節奏。

※ 提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒 ※

