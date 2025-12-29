台北事Taipei News／花IN台北接力綻放 邀您漫遊春日花海

2026花in台北熱鬧登場，跟著花開來一趟春日旅行。（圖／台北市政府）

春來花開如約而至，台北各式花卉展也陸續登場，將城市妝點成一座繽紛的大型花園，邀請民眾前來感受春日豐盈的生機。

花IN台北首波亮點由「台北茶花展」揭開序幕。花卉試驗中心坐擁全台歷史最悠久的茶花園，蒐集超過300種茶花品種，在獨特的氣候與土壤條件下孕育出數千株茶花。今年展區入口特別以鬱金香與風信子打造迎賓花海，更全新規劃「迷霧茶花園」，營造夢幻的賞花體驗。活動期間的週末上午，民眾憑3張11-1月發票或載具即可兌換茶花苗，平日則有絹印紅包袋體驗，喜愛園藝的朋友更別錯過「茶花講堂」及扦插、盆景雕塑課程，將專業知識帶回家。

台北茶花展：1/16—1/25，花卉試驗中心；園區開放08:00-17:00，室內展覽09:00-16:00。（資料照／花IN台北）

緊接著登場的是「陽明山花季」，寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻與平戶杜鵑、金毛杜鵑交織成春日盛景。今年以「春光花語」為題，打破單一觀賞動線，強調「多層體驗、分區共生」，讓遊客能依循自己的步調，在山林間自由探索花開。

陽明山花季：2/6—3/15，陽明公園花鐘廣場。（資料照／花IN台北）

北投社三層崎公園則以「花願同行」為主題，依著山坡地形，將薰衣草、鼠尾草、四季秋海棠、銀葉菊、雞冠花、五彩石竹等16萬盆花卉，鋪展成如彩色浪濤般的壯麗花海，亦串聯北投在地特色店家與旅遊景點，打造集賞花、美食與趣味於一身的春日好去處。

三層崎花海：2/11—3/15，北投社三層崎公園。（資料照／花IN台北）

從靜謐的茶花雅韻、陽明山的壯麗春景，到三層崎公園的繽紛浪濤，花語在台北各個角落展開。歡迎大家多利用大眾交通運輸或花季專車，來一趟美好的春日花漾之旅，更多資訊請至「花IN台北」官網查詢。

■台北事Taipei News：https://www.travel.taipei/zh-tw/media/publication/details/502

