台北二手精品收購×台南專業正品鑑定 讓你名牌包重獲價值

台灣二手精品高價收購，透明估價深受消費者信賴（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

台灣二手精品收購推薦 追逐夢想的創業故事

有些夢，得閉上眼才會出現；但有些夢，卻是醒著才能追的。台灣二手精品品牌Brand Mezzo 美收的創辦人佐藤先生，就是那個夢裡夢外都勇於追夢的人。如今，他擁有兩間實體店，分別位於台北與台南，談吐沉穩，但若回顧十年前，很難想像他其實曾在建築工地中打滾多年。

台灣二手名牌買賣推薦，專業鑑定讓中古包再現價值，圖為品牌創辦人佐藤先生（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台灣二手精品鑑定職人 從日本經驗走入台灣市場

台日混血的佐藤先生從小在台灣長大。高中畢業後，他回到日本工作，一直到三十歲，才意外踏入中古名牌包包收購產業，在日本公司擔任鑑定師多年，累積了大量的二手精品鑑定經驗 國際名牌精品，他都如數家珍，甚至能從五金細節精準判斷真偽。



這段歷練最終成為創業的基礎。對於另一個家鄉的深情，讓他決定返台成立中古精品品牌Brand Mezzo 美收二手精品。「Mezzo」在義大利文中意指「一半」，象徵佐藤先生的混血身分，也意味著將日本的中古名牌正品鑑定技術帶到台灣二手精品收購市場中。如今品牌結合日式職人精神與在地服務熱誠，將據點擴展至北部與南部市場。

經過專業正品鑑定，包況透明，延續經典價值（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

名牌配件高價收購 充滿款待精神的二手精品店



佐藤先生表示，Brand Mezzo品牌理念的核心，是讓顧客獲得完整且愉快的體驗。除了物超所值的二手名牌買賣之外，更要感受到店家的親切與熱情。不論是到訪台北中山，還是台南東區，品牌皆秉持一致標準：提供快速回覆、透明估價、正品保證。顧客可透過線上估價系統，照片即時報價，全台亦提供到府收購服務。



從踏進店裡的第一刻，到離開時的最後一步，甚至詢問的訊息，店員都會以最高標準對待每一位客人。也因此，這間二手精品品牌累積了大量忠實客群，不少回頭客也成了佐藤先生的好友，經常交流各種精品名牌、日本文化的資訊與想法。

國際品牌的收購與販售，門市皆備現貨供顧客選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

二手精品店的下一段旅程 夢想與價值的延續



展望未來，品牌將持續深耕台灣，同時計劃拓展至海外市場，朝國際連鎖品牌的方向發展。佐藤先生也期待能跨足玩具與收藏品等二手精品回收領域，為循環經濟作出貢獻。

從日本到台灣、從建築工地到中古精品鑑定，佐藤先生的創業故事，證明了夢想可以以不同形式持續存在，甚至飛得比想像中更高、更遠。某種程度上，不正如同二手精品一樣嗎？

還想了解更多嗎？以下整理Brand Mezzo 美收二手精品的常見問題，協助消費者快速了解收購流程與服務特色。



Q1：我只能夠賣狀況好的包包嗎？

A：狀況好的包包當然會非常樂意收購，但【Brand Mezzo】懷抱著「將物品的價值發揮到極致」的精神，不管是發霉還是破掉等狀況不好的包包，都非常樂意做收購，對別人來說可能只是即將要丟棄的「待丟棄物品」，但他們卻在其中看到了「價值」，不管是有人會想要該物品，或是想利用該物品的零件去製作其他物品，這都是一種「延續」，他們也以此作為企業理念，讓物品的價值永續下去。

Q2：【Brand Mezzo 美收】的二手精品收購流程為何？

A：消費者可先透過線上估價系統上傳包包照片，獲得即時報價。若實物狀況與描述相符，現場收購價與線上報價一致，透明不壓價。除了親赴實體店面外，若商品達到一定件數，店家也提供全台到府收購二手精品服務，讓消費者不必費時奔波。



Q3：這家二手精品店如何確保正品鑑定？

A：【Brand Mezzo】擁有十年以上鑑定經驗，創辦人曾任日本公司拍賣公司鑑定師，每個品牌包的鑑定經驗非常豐富。在MEZZO都會透過每一個鑑定師的把關來確保品質。

Q4：為什麼消費者會選擇【Brand Mezzo】？

A：多數顧客看重的是回覆迅速、價格透明與親切服務。加上地點便利，累積不少回頭客，被視為值得信賴的台灣二手精品店之一。



【Brand Mezzo 美收二手精品】

《台北門市》

地址：台北市中山區南京東路二段160號6樓615室

聯絡電話：0972-000-935

官方LINE：@187dczpc

官網：https://rink.cc/fixvm

《台南門市》

地址：台南市東區莊敬路21巷６號

聯絡電話：0963-038-829

官方LINE：@201waunn

官網：https://rink.cc/up9fr