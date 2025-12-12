社會中心／綜合報導

台北市立殯儀館又傳出「收賄」弊案！檢廉接獲檢舉，殯儀館多名技工、職員，利用燒庫錢時，向禮儀業者收取一、兩千元不等的紅包，違反規定，幫喪家多燒庫錢，地檢署昨天（11日）搜索約談15人到案，複訊後，胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪，有串滅證之餘，當庭聲押，其他涉案人員交保候傳。

長髮、戴帽子口罩，胡姓女子是北市殯儀館員工，這次捲入集體收受紅包賄賂案，主嫌就是她，複訊後遭到聲押。

走出北檢偵訊室左看右看，戴上口罩，殯儀館員工陳姓男子，最重20萬交保出來，還有4名殯儀館技工以各10萬元交保，其餘殯儀館職員及禮儀業者則以3萬元交保。

命理老師蔡上機表示，希望他們在陰間有通用貨幣可以吃穿用，那他的吃穿用，他們認為的世界是跟我們陽間的世界是一樣的，我們如果到鄉村去的話，他們在燒庫錢是用貨車一車一車一車用吊車吊起來燒的，幾萬塊就可以燒出幾億，幾萬塊燒出幾億的陰間的幣值。

為了減少空汙，從2015年開始規定，殯儀館內每一位往生者只能燒20包庫錢，如果想多燒的話，可以送環保局集中燒。但日前殯儀館內部發現，庫錢數量不符，查看監視器發現涉案員工，廉政署接獲檢舉，調查發現，北市殯儀館多名技工及職員，疑似集體向禮儀業者收一、兩千元不等的紅包，利用家屬燒庫錢時，暗中收取好處，違規協助亡者家屬多燒。

依照習俗，多數家屬希望能「多帶點錢上路」，禮儀公司也會受家屬拜託，私下塞紅包給技工等相關人員，希望通融。收紅包陋習行之有年，如今又爆出集體收賄，目前涉案員工都已經調離現職，殯儀館希望透過司法把案件查個清楚，遏止陋習。





原文出處：台北二殯燒庫錢爆集體收賄 胡姓員工聲押、5職員交保

