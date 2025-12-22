台北交通安心行計畫推動三年有成 行人友善區全面擴展





臺北市自112年推動「臺北交通安心行」計畫，以「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」、「提升大車轉彎安全」及「落實人本理念的道路設計」四大主軸組成跨局處小組，全面強化道路人本安全。推動成果已逐步展現，行人死傷數自111年12月280人降至114年10月144人，呈穩定下降趨勢，市民整體滿意度達82.5%，鄰里參與行人友善區建置踴躍，已有38個里響應，逐步打造「樂於步行城市」。

交通局表示，「安心行」涵蓋35項行動計畫，由跨局處協力推動。在街道空間改善方面，已完成21處路段機車退出人行道，增設及改善約42.8公里標線型人行道、拓寬13.8公里實體人行道，並整平5.4公里騎樓空間，讓嬰兒車、輪椅與長者都能安心通行。在路口安全部分，已完成146處退縮行穿線及庇護島設置、256所校園周邊彩繪行穿線，並於1,280處執行行人早開時相、37處設置行人專用時相，逐步形成人車互讓文化。

交通局進一步指出，市府也針對學校、醫院、公園等高活動熱區啟動專案改善，至今已完成223所學校周邊步行動線優化；醫院及公園周邊共完成74處改善，如臺北榮總與周邊里長合作，進行拓寬人行道、街角外推、劃設標線型人行道及機車退出人行道並挖設機車彎等人行環境改善，除對於就醫的年長者及輪椅族群更加友善，護理師及周邊里民也相當有感。

交通局說明，除了持續深化「安心行」計畫外，自112年起以大學里示範行人友善區為起點，逐步擴展至全市，透過巷道減速設計、縮減車道與串聯步行空間等手法提升社區安全。目前全市已有38個里參與規劃，已成功案例並推廣至中央及各縣市參考。未來市府將持續擴大行人友善設施布建，減少市民對汽機車依賴，提升步行距離與城市活力，打造臺北為樂於步行的城市，使街道安全與舒適成為市民生活日常。

