台北京華獅子會贈新北偏鄉區里平安箱 會長周素慧曝因緣

國際獅子會300A-2區台北市京華獅子會26日再度響應新北好日子愛心大平台，捐贈200箱「平安箱」。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際獅子會300A-2區台北市京華獅子會今天(26日)再度響應新北好日子愛心大平台，捐贈200箱「區里平安箱」，市值達12萬多元，提供給瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及深坑等偏鄉地區弱勢家戶，透過區公所協助申請，直送里辦公處轉贈給需要的家庭，社會局長李美珍代表受贈，感謝京華獅子會持續不斷的愛心。

京華獅子會長周素慧說，台北市京華獅子會當初會來新北行善，主要是故前社會局長張錦麗的因緣，張錦麗也當過京華會的會長，她曾聽張錦麗說，新北有400萬人口，加上幅員遼闊，有些偏區因城鄉差距，資源有落差，因此鼓勵京華獅姐們「哪裡有需要，到那裏去」，還說「做社會公益要細水長流！」因此，京華獅子會從2018年起就響應新北區里平安箱的計畫。

京華會社會服務主委蕭羽嘉說，常言雖道「為善不欲人知」，但她認為要廣為宣傳，才能引來更多善的循環，京華會雖只有30多位獅姐，但大家都很有愛心，同心齊力一起為社會弱勢服務。

社會局長李美珍說，新北市人口佔全國6分之1，社會福利預算雖年年增加，但究竟政府經費有限，感謝京華獅子會，從2018年起便開始響應新北「區里平安箱」計畫，迄今已捐贈2425箱，市值128萬多元，這些平安箱有各式食品、罐頭、調理包等，均送達偏區一些弱勢的家庭，補充他們日常生活所需。

社會局也說，自2016年推動「區里平安箱」計畫以來，已累計媒合各界善心團體捐贈9697箱平安箱，受益人次超過19384人，26日除京華獅子會捐贈外，麗心同濟會也響應捐贈17箱。

京華獅子會長周素慧(左)代表捐贈區里平安箱，新北市社會局長李美珍代表受贈。(記者翁聿煌攝)

