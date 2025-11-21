台北人久等了！「2大人氣Buffet」年底回歸 不到700元爽爽吃

生活中心／賴俊佑報導

台北市老饕注意！饗賓集團旗下2大人氣Buffet「朵頤餐廳Doricious」、「果然匯」將進駐新光三越台北站前店，新光三越證實2大品牌最快年底前在13樓登場，饗賓集團也證實2大品牌預計年底前開幕，朵頤主打海陸主餐千元有找，還能享用沙拉、熟食、甜點，果然匯將成為北車素食愛好者的新選擇。

新光三越台北站前店13樓目前改裝中，饗賓集團旗下2大人氣buffet「朵頤餐廳Doricious」、「果然匯」將進駐，新光三越表示看準百貨鄰近台北車站，國內旅客和外國客聚集，以及該區沒有buffet經營，新光三越將這2間店視為帶動人潮的王牌。

朵頤餐廳最新分店重返台北 海陸主餐千元有找

「朵頤餐廳Doricious」曾在統一時代、京站、新莊都有據點，皆因租約到期結束營業，今年首站回歸選在新光三越台南小北門店，以精緻主餐搭配豐盛百匯深受歡迎，經典主餐只要698元，可選「法式油封鴨腿」、「焗烤檸檬扁鱈」，798元可享用「美國Choice炭香翼板牛排」、「味噌焦糖豬肋排」、「香煎干貝佐奶油香蒜蝦」，898元升級「美國Choice肋眼牛排」、重達12盎司的「美國Choice帶骨牛小排」、「慢熟法式羊排」、「極饗焗烤龍蝦」。

主廚沙拉區、開胃前菜區有經典「魔鬼蛋」、「水果優格沙拉」，Pizza有「夏威夷海鮮披薩」、「經典美式臘腸披薩」，另外朵頤經典「主廚香蒜麵包」、「經典松露薯泥」和「酥皮海鮮巧達濃湯」也深受顧客喜愛。

「果然匯」進駐新光三越台北站前店，預計今年底開幕。(圖／饗賓集團提供)

果然匯進駐北車商圈 不到700元爽爽吃

「果然匯」台北明曜店2024年結束營業後，雙北僅剩台北天母店和板橋遠百店，主打素食buffet，選用本地食材透過多國料理方式，讓顧客吃到有別以往的素食料理，平日午、晚餐只要608元加一成，不到700元就能享用精緻buffet。

