台北人快把握！政府「3000元補助」數量有限 非低收也能辦

許多人在冬天會使用燃氣設備，台北市消防局提醒，使用瓦斯爐、瓦斯熱水器等設備，通風不良可能導致一氧化碳中毒；特別點名熱水器，若為燃氣式，應裝設在開放空間，北市府發錢補助「熱水器更換或遷移」，像鄰家消防局提出申請後，經人員評估有一氧化碳中毒潛勢即可申請，低收入戶市民補助6000、一般戶也可領3000，細節可至熱水器補助專區確認。

冬天寒冷 台北消防局籲「慎防一氧化碳中毒」

台北市政府消防局指出，隨著氣溫逐漸下降，家家戶戶開始頻繁使用燃氣熱水器、瓦斯爐，這些燃氣設備可能存在一氧化碳中毒風險，例如卡式爐在密閉或通風不良的室內空間（關門關窗的房間、帳篷內、車內等）使用，消防局特別補充，室內僅開冷氣或暖氣，無法達到室內外空氣流動，還是會讓有毒氣體殘留在環境中。

除卡式爐，「瓦斯熱水器」也是有一氧化碳風險的設備，若裝設於陽台加蓋、室內通風不良空間，加上門窗緊閉，導致廢氣無法排出。消防局強調，若在室內突然感到頭暈、噁心、嘔吐、呼吸或脈搏加速、四肢無力等情況「請立刻警覺可能是一氧化碳中毒！」這時得立即關閉燃氣設備、打開門窗通風，並撥打119求助，爭取黃金救援時間。

防瓦斯熱水器風險 政府發錢助更換、遷移

關於「熱水器一氧化碳」的防範，消防局說明，瓦斯熱水器原則應設置於完全開放的陽台；如果真的必須裝在室內或加蓋陽台，請務必選用「強制排氣型」熱水器，並挑選具備CNS、TGAS認證的產品。因此，市府有提供市民「燃氣熱水器更換或遷移補助」。

熱水器更換或遷移補助，2026年1月1日已開放申請，台北市民居家燃氣熱水器安裝不當，經消防人員診斷後確有一氧化碳中毒潛勢，即可申請遷移或更換熱水器補助。每人及每戶補助僅限1次，受補助人身分證統一編號、受補助地址不得與歷年重複。

熱水器補助申請方式、資料網址

市民先向鄰近住家之消防分隊提出電話或臨櫃申請，經消防人員診斷符合補助資格者，詳閱補助相關說明後，自行選擇補助專區中合格的業者，進行熱水器遷移或更換作業。

由承裝業負責人、技術士及申請人簽具竣工紀錄表，以及備齊各申請應備文件後，於指定日期內檢具應備文件送達受理的消防分隊審查，確認是否要補件。審核通過後即可核發補助款；如果實報實銷後，剩餘總金額不足3000元則不予發放。

關於補助金額，住在台北市領有低收入戶證明者，可補助新台幣6000元；一般戶（含中低收入戶）每戶最高補助3000元，除了經消防單位評估有一氧化碳中毒潛勢外，居家曾發生一氧化碳中毒事故也可申請。

申請表、合格廠商等資訊，可至熱水器補助申請專區確認：https://reurl.cc/gn5emb

